Ожирение в детстве связали с размером полового органа у мужчин во взрослом возрасте

2 минуты чтения 16:54 | Обновлено: 18:01

Ученые во Вьетнаме провели исследование и выяснили, что ожирение в детском возрасте может негативно сказаться на развитии полового члена в будущем. Об этом со ссылкой на результаты пишет PsyPost.

По словам ученых, развитие полового члена — это сложный процесс, на который влияют разные факторы, в том числе, генетика, гормоны и даже ожирение в детском возрасте. Известно, что этому заболеванию у мужчин сопутствует снижение уровня гормона тестостерона, особенно в период полового созревания. Учитывая этот фактор, ученые из Ханоя решили изучить связь между детским ожирением и размером пениса у взрослых мужчин. 

В исследовании приняли участие 290 молодых мужчин, которые в промежутке между июнем 2023 года и июлем 2024 года обращались в клинику при Ханойском медицинском университете для проверки репродуктивного здоровья.

Для ретроспективной оценки веса в детском возрасте ученые использовали нестандартный и инновационный метод. Сначала они собрали фотографии участников, сделанные примерно в 10 лет. Затем с помощью 3D-моделирования ученые воссоздали телосложение каждого испытуемого в этом возрасте и на основе визуальных данных рассчитали примерный индекс массы тела (ИМТ). Это позволило оценить, был ли у участника нормальный вес, избыточный или ожирение именно в ключевой период развития.

Помимо этого, у всех мужчин были зафиксированы их текущие антропометрические данные: рост, вес, окружность талии и бедер. Также ученые измерили половой орган в расслабленном и в растянутом состоянии. Отдельно фиксировались длина от лобка и от кожи до кончика, а также диаметр головки и средней части ствола.

Согласно результатам, мужчины, страдавшие ожирением в детстве (41 человек), во взрослом возрасте имели более короткий половой член. Разница в длине по сравнению с остальными участниками была в примерно 1,9 сантиметра в расслабленном состоянии и 1,2 сантиметра в растянутом.

«Ожирение в детстве связано с развитием полового члена, тогда как ожирение во взрослом возрасте влияет скорее на внешний вид пениса, а не на его фактический размер. Поэтому необходимы ранние вмешательства, чтобы снизить потенциальные долгосрочные последствия ожирения в детском возрасте для развития полового члена», — рассказали авторы исследования.

Однако они подчеркнули, что исследование имело ряд ограничений. Так, в выборке участвовали мужчины, которые обращались в клинику по вопросам репродуктивного здоровья, поэтому результаты могут не полностью отражать характеристики всей популяции. Кроме того, ретроспективная оценка детского веса с помощью 3D-моделирования, несмотря на инновационный подход, не может заменить реальных медицинских данных того периода.

