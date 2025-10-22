Сексуализированное насилие над 10-летней девочкой привело к массовым протестам в Ирландии

В Ирландии начались массовые протесты с применением кирпичей, бутылок и фейерверков против полицейских, сообщают Би-би-си, Sky News и местное СМИ RTE.

Протесты проходят возле центра размещения лиц, запросивших убежища в Ирландии. Один из просителей защиты подозревается в совершении сексуализированного насилия над 10-летним ребенком неподалеку от центра, отмечает The Guardian.

Первая акция прошла вечером понедельника, она закончилась мирно. На следующий день местные жители пришли к центру с закрытыми лицами и забросали сотрудников полиции дорожными конусами, кирпичами, бутылками и другими предметами. Во время беспорядков был сожжен полицейский фургон и разгромлена остановка общественного транспорта, из-за чего было приостановлено автобусное сообщение на некоторых маршрутах.

RTE оценивает количество участников протестов в две тысячи человек, часть из них использовала против полиции фейерверки. Для разгона акции полиция задействовала водометы, полицейских собак и авиаподдержку. Протестующие при этом попытались использовать против вертолета лазеры.

Власти заявили об аресте шести человек, один из полицейских получил травму ноги — на разгон протеста у силовиков ушло два с половиной часа. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин обвинил протестующих в «гнусных злоупотреблениях» против полиции, а глава министерства юстиции и миграции Джим О’Каллаган пообещал не допустить насилия на акциях протеста.

Одновременно Мартин признал наличие «обеспокоенности и гнева» в обществе после публикации местными СМИ информации о случае сексуализированного насилия. «Очевидно, что здесь произошел провал с точки зрения обязательства государства по защите этого ребенка», — заявил политик в выступлении перед парламентом. 21 октября ирландское агентство по делам детей и семьи Tusla заявило, что жертва инцидента находилась под опекой государства.