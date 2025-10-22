EN
Названы самые молодые и старые страны

2 минуты чтения 15:44 | Обновлено: 16:06

Портал Visual Capitalist создал инфографику на основе данных ЦРУ по состоянию на конец 2024 года, в которой отражены страны с самым молодым и самым старым населением.

В описании к рейтингу сказано, что население мира в целом стареет, но это происходит неравномерно. Так, одни регионы стареют очень быстро, а в других медианный возраст населения остается очень молодым.

Отмечается, что под медианным возрастом авторы рейтинга понимают «срединную точку» возрастного распределения населения — в этом случае половина населения будет старше, а другая половина младше этого возраста. Этот показатель отличается от среднего возраста, расчет которого осуществляется по формуле среднего арифметического. Из-за этого на уровень медианного возраста сильнее влияют очень молодые или очень пожилые люди, подчеркнули составители рейтинга.

По их данным, медианный возраст всех людей в мире составляет 30,9 лет. Самым молодым регионом оказалась Африка. Там медианный возраст на 21 страну с общей численностью населения почти 800 миллионов человек составил менее 20 лет. Самыми молодыми странами стали Нигер (15,2 лет), Уганда (16,2 лет), Ангола (16,3 лет), Мали (16,4 лет) и Чад (16,7 лет). При этом территориями с самым старым населением оказались Остров Святой Елены, Маврикий и Сейшелы. Там медианный возраст составил 45, 40 и 39 лет соответственно.

В то же время в Азии есть страны с очень высоким и очень низким медианным возрастом. Так, в Японии, которая занимает третье место в общем списке, этот показатель равен почти 50 годам, а в Афганистане — 20-ти. В топ-5, помимо Японии, также вошли Монако, заморская территория Франции Сен-Пьер и Микелон, Андорра и Италия.

Самые быстрые темпы старения зафиксировали в Европе и Восточной Азии. В Европе к странам с самым старым населением относятся Монако (57 лет), Италия (48 лет) и Германия (47 лет), тогда как в Азии демографический спад в регионе демонстрируют Япония, Гонконг (47 лет) и Южная Корея (46 лет).

В Южной Америке самыми старыми странами стали Чили, Уругвай и Бразилия, а самыми молодыми — Гайана, Эквадор и Боливия. Россия находится на 46 месте в общем рейтинге с медианным возрастом населения — почти 42 года.

