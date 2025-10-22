EN
Названы лучшие города мира

2 минуты чтения 08:53

Журнал National Geographic опубликовал список 25 лучших мест мира, которые рекомендуются для посещения в 2026 году.

Телеканал CNN пообщался с главным редактором издания Натаном Лампом, попросив отдельно рассказать про попавшие в этот рейтинг города и уточнить, почему путешественникам стоит обратить на них свое внимание в будущем году.

В Северной Америке Ламп советует посетить Питтсбург. Этот город он называет идеальным для проведения длинных выходных из-за концентрации молодого творческого населения и «бурлящей арт-сцены». Также журналист рекомендует посетить «фантастические» музеи и необычные независимые магазины в «веселых кварталах» города.

Из южноамериканских городов Ламп особо выделил бразильский Рио-де-Жанейро и колумбийский Медельин. Первый он советует посетить из-за открытия новых музеев и окончания работ по строительству пешеходного маршрута к статуе Христа-Искупителя. Город в Колумбии журналист рекомендует из-за процветающих искусства, культуры и садов.

Из близких к России безвизовых стран в списке оказался и Узбекистан, журналисты посоветовали обратить внимание на местный город Хива. В материале он называется городом-музеем под открытым небом, в который можно доехать на роскошном ночном поезде из Ташкента. В Хиве туристы смогут посетить не только «тщательно отреставрированные» музеи, но и провести время на новом курорте «Арда Хива».

В Европе National Geographic советует посетить британский Халл, в котором создана сеть экспозиций о 800-летней истории местного мореплавания. В материале отмечается, что бывшие склады здесь стали барами, ресторанами и художественными музеями. В Финляндии журналисты обратили внимание на Оулу — город с культурными выставками, гастрономической программой и возможностями для путешествий по природе.

Из городов в список также вошли португальский Гимарайнш, канадские Ванкувер и Квебек, марокканский Рабат, столица Филиппин Манила. В рейтинге есть и места вне городов, в их число попали побережье Оахаки (Мексика), Фиджи, гавайский остров Мауи, национальный парк Бэдлендс в американском штате Северная Дакота, шоссе 66 в США, Доломитовые Альпы в Италии, австралийский национальный парк Улуру — Ката-Тьюта, префектура Ямагата в Японии и черноморское побережье Турции.

