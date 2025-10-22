EN
Интернет и мемы

Таможня США обыскала историка моды Васильева из-за ограбления Лувра

2 минуты чтения 14:46 | Обновлено: 15:19

Историк моды и экс-ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал в соцсетях о своем задержании на границе США. Таможенники заподозрили, что он может быть связан с недавним ограблением Лувра.

По словам Васильева, инцидент произошел в аэропорту при въезде в страну. Сотрудники пограничной службы сняли у него отпечатки пальцев и задали несколько вопросов. В частности, о цели визита, контактах в США и причинах, по которым в интернете размещено большое количество объявлений о его выступлениях. Телеведущий отметил, что его ответы не удовлетворили офицеров. Их смутило, что города, где он собирается читать лекции, находятся далеко друг от друга.

После короткого допроса Васильева отвели в комнату для задержанных. Там, по его словам, уже находились пассажиры из разных стран. Позже сотрудница аэропорта сообщила ему о досмотре багажа. «Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго — чемодан мне вернули минут через 20 со словами: “бриллиантов из Лувра в нем нет”», — написал Васильев.

Александр Васильев — российский и французский историк моды. Еще в начале 1980-х, во время советской эмиграции, он получил французский паспорт, но вернулся жить и работать в Россию. После начала войны в Украине он перебрался в Париж.

В своем инстаграм-аккаунте Васильев пояснил, что повышенное внимание американских служб вызвало большое количество рекламы его гастролей, запланированных в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Йорке, Бостоне, а также в Торонто и Монреале.

Ограбление Лувра произошло в минувшее воскресенье 19 октября. Трое мужчин утром разбили окна музея со стороны Сены, забрались в галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Один из злоумышленников предположительно остался снаружи, а двое других воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в выставочный зал.

