EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о гибели беременной женщины из-за кортежа президента Туркменистана

2 минуты чтения 09:58 | Обновлено: 11:15

Беременная женщина из города Туркменабад погибла из-за перекрытия дорог для проезда кортежа президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пишет «Радио Свобода».

Источники в полиции и региональном департаменте здравоохранения рассказали журналистам, что женщина умерла на руках у своего мужа вместе с нерожденным ребенком из-за отказа силовиков пропустить машину мужчины. Во время ограничения движения в городе не разрешалось передвигаться и машинам скорой помощи.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

В полиции журналистам сообщили, что мужчина опустился на колени, чтобы попросить силовиков пропустить его автомобиль. В ответ он получил указание двигаться пешком через переулки, жена умерла на его руках по дороге в больницу. «Вы опоздали», — сказали ему врачи на месте и вызвали полицию.

На следующий день после инцидента мужчину посетил сотрудник службы безопасности страны в штатском и якобы потребовал нигде не обсуждать произошедшее. Однако тот, по информации «Радио Свобода», собирается обратиться с жалобой к президенту, а затем рассказать об инциденте СМИ и ООН.

«Позаботься о будущем и здоровье своего сына, у тебя есть еще один живой ребенок, довольствуйся этим», — цитируют «совет» силовиков мужчине журналисты. Его дом, как отмечается в материале, охраняется службой безопасности.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Инцидент, как сообщается, произошел 15 октября — в этот день Бердымухамедов принимал участие в закладке фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в Туркменабаде.

«Радио Свобода» со ссылкой на своего корреспондента отмечает, что в этот день силовики также ограничили движение пешеходов, перекрыты были «практически все» дороги города. В больнице изданию рассказали, что 15 октября ни один из вызвавших скорую помощь горожан не смог получить медицинскую помощь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен