СМИ рассказали о гибели беременной женщины из-за кортежа президента Туркменистана

Беременная женщина из города Туркменабад погибла из-за перекрытия дорог для проезда кортежа президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пишет «Радио Свобода».

Источники в полиции и региональном департаменте здравоохранения рассказали журналистам, что женщина умерла на руках у своего мужа вместе с нерожденным ребенком из-за отказа силовиков пропустить машину мужчины. Во время ограничения движения в городе не разрешалось передвигаться и машинам скорой помощи.

Шальная императрица Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

В полиции журналистам сообщили, что мужчина опустился на колени, чтобы попросить силовиков пропустить его автомобиль. В ответ он получил указание двигаться пешком через переулки, жена умерла на его руках по дороге в больницу. «Вы опоздали», — сказали ему врачи на месте и вызвали полицию.

На следующий день после инцидента мужчину посетил сотрудник службы безопасности страны в штатском и якобы потребовал нигде не обсуждать произошедшее. Однако тот, по информации «Радио Свобода», собирается обратиться с жалобой к президенту, а затем рассказать об инциденте СМИ и ООН.

«Позаботься о будущем и здоровье своего сына, у тебя есть еще один живой ребенок, довольствуйся этим», — цитируют «совет» силовиков мужчине журналисты. Его дом, как отмечается в материале, охраняется службой безопасности.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

Инцидент, как сообщается, произошел 15 октября — в этот день Бердымухамедов принимал участие в закладке фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в Туркменабаде.

«Радио Свобода» со ссылкой на своего корреспондента отмечает, что в этот день силовики также ограничили движение пешеходов, перекрыты были «практически все» дороги города. В больнице изданию рассказали, что 15 октября ни один из вызвавших скорую помощь горожан не смог получить медицинскую помощь.