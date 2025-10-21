EN
Забеременевшую через вентиляцию тюрьмы женщину признали виновной в убийстве отца своих детей

2 минуты чтения 15:11 | Обновлено: 17:57
В США присяжные суда штата Флорида признали виновной в убийстве 30-летнюю Дейзи Линк, ставшую известной, благодаря «чудесному» зачатию через тюремную вентиляцию. Об этом сообщил американские телеканал CBS News.

Как установил суд, Линк застрелила отца своих детей и давнего партнера Педро Хименеса в ходе ссоры в 2022 году. Ее признали виновной в убийстве второй степени, приговор ей будет вынесен в ноябре текущего года.

Защита и родные Линк заявили журналистам, что шокированы вердиктом присяжных. По словам сестры Линк Кристал Барретто, обвиняемая годами подвергалась домашнему насилию со стороны своего партнера. «Я надеюсь, что судья примет во внимание все представленные доказательства, включая прошлые случаи домашнего насилия, историю Педро и Дейзи и срок, который она уже отбыла», — сказала она.

В ходе процесса Линк рассказала об обстоятельствах ссоры, которая закончилась гибелью Хименеса. По ее словам, за несколько дней до этого он приехал к ней домой, где кроме их общих детей, был ее брат Дэвид. Хименес, который, как утверждает Линк, был под воздействием наркотиков, пришел в ярость, увидев в доме другого мужчину.

«Он просто бросил на меня сердитый взгляд, потом на Дэвида, потом снова на меня, и тут же вытащил пистолет», — рассказал Линк. Согласно показаниям женщины и ее 11-летнего сына, Хименес сначала избил Линк рукоятью пистолета, а когда она вырвалась и выбежала из дома, выстрелил ей вслед.

После этого они помирились, однако спустя несколько дней поссорились снова после того, как женщина призналась партнеру в измене. Он снова приехал к ней домой, но на это раз обороняться с оружием в руках решила уже она.

«Сначала я целилась в пол. Подняв пистолет, я не ожидала, что попаду в него, а просто подумала, что это отпугнет его навсегда», — заявила Линк в суде.

В итоге она ранила своего партнера в ногу, но ранение оказалось смертельным. «Это отец моих детей. Я его любила», — говорила обвиняемая в ходе процесса. В то же время обвинение утверждало, что Линк стреляла в Хименеса не из страха за свою жизнь, а из ненависти.

Известность дело Линк получило благодаря ребенку, которого она смогла зачать в тюрьме от другого заключенного, что писавшая об этом пресса назвала «чудом». Находясь в камере, женщина обнаружила, что она связана вентиляционной шахтой с другим помещением, в котором содержался 23-летний заключенный Джоан Депас.

Оказалось, что через вентиляцию можно не только общаться, но и передавать небольшие предметы. В итоге между Линк и Депасом завязался роман и пара решила во что бы то ни стало завести ребенка.

Для этого Депас по пять раз в день собирал свою сперму в пленку для пищевых продуктов и передавал возлюбленной. «Он как бы сворачивал ее на манер сигареты, прикреплял к леске, которая была у нас в вентиляции, а я вытаскивала ее. Я помещала ее в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя», — поделилась позже секретом зачатия Линк. В результате в июне 2024 года она, по-прежнему находясь в заключении, родила девочку.

Фото:CBS News

