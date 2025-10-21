EN
Впервые в истории премьером Японии стала женщина

2 минуты чтения 08:41 | Обновлено: 08:42

В Японии по итогам голосования в обеих палатах местного парламента премьер-министром страны впервые в ее истории стала женщина. Ей оказалась 64-летняя глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, передает Би-би-си.

Издание отмечает, что Такаити придерживается крайне правых консервативных взглядов. Ранее, будучи министром экономической безопасности, она была единственным действующим членом японского правительства, кто лично посетил  храм Ясукуни, считающийся одним из главных символов японского милитаризма. 

Такаити входила в ближайшее окружение погибшего в результате покушения в 2022 году японского премьер-министра Синдзо Абэ, который называл ее «звездой консерваторов». При этом сама она никогда не скрывала своего стремления стать японской «железной леди», восхищаясь стилем правления бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Среди программных лозунгов новоиспеченного японского премьера «сделать Японию сильной», «вырваться из застоя» и «дать надежду на будущее детям». Она выступает за изменение Конституции страны, в частности, внесения в нее положений об «армии самообороны».

Как отмечает Би-би-си, избрание Такаиси на пост премьера вызвало возмущение среди местных феминисток, которые называют ее сторонником «увековечивания патриархальной системы», напоминая, что ранее она выступала в поддержку права наследования императорского престола только мужчинами, против сохранения замужними женщинами своих девичьих фамилий и легализации однополых браков.

