В Госдуме пообещали полностью лишить россиян анонимности в интернете

Каждый пользователь интернета в России будет лишен анонимности в ближайшие три года. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Огромное количество лоббистов от платформ тормозят любые изменения по наведению порядка в интернете. Но в определенной перспективе — три, максимум пять лет, — все, что мы делаем в интернете, будет деанонимизировано», — пообещал депутат.

По его словам, интернет становится «мертвым» из-за большого количества ботов, которые генерируют контент и размещают их на различных фейковых страницах.

«Лента наполнена каким-то сгенерированным контентом, не имеющим реального живого автора. То есть все это ботофермы. Это все в ближайшие годы будет нарастать, и, безусловно, и сами платформы, и общество просто потребует от всех внедрения вот таких систем защиты от нежелательного контента, нелегального контента и контента, который не имеет автора в виде человека, а просто имеет систему по производству контента. Это нужно ограничивать, иначе мы просто потеряем любой смысл вообще пользоваться соцсетями, потому что там будет 99% роботизированного контента, каких-то ботов, страниц», — утверждает депутат.

По этой причине Свинцов считает необходимым сделать «чистку» интернета с помощью идентификации пользователей. Он объяснил, что раскрытие личности россиян в интернете будет происходить посредством регистрации через «какой-то специализированный идентификатор».

«Он и будет подтверждать его возраст и какие-то еще необходимые доступы. Аналог “Госуслуг” — когда ты верифицированный пользователь, тебе открывает максимально широкий набор функционала. Мне кажется, пришло время ввести что-то похожее, чтобы зачистить все социальные сети, платформы от этих ботов, от различного безграничного объема сгенерированного контента», — сказал депутат.

В России власти разными способами пытаются получить тотальный контроль в интернете. В сентябре стало известно, что телеком-компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») начала искать поставщика для внедрения усовершенствованной системы DPI — технологии глубокого анализа трафика.

Хотя российские операторы уже применяют DPI по государственным требованиям, «Билайн» собирается внедрить более продвинутую версию. Как сообщал расследовательский проект «Система», в отличие от старых систем, работавших по принципу «черного списка», новая технология позволит анализировать и фильтровать трафик по содержанию вплоть до отдельных функций приложений и тематических категорий.