Общество

В России разрабатывают систему «абсолютного контроля» над интернетом

2 минуты чтения 15:52

Телеком-компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о поиске поставщика для внедрения усовершенствованной системы DPI — технологии глубокого анализа трафика. По данным расследовательского проекта «Система», это позволит оператору блокировать не только отдельные сайты, но и целые категории контента — от онлайн-игр до политических ресурсов.

Подобный проект «Билайн» намерен реализовать в 2026-2030 годах, следует из описания, размещенного на одной из торговых площадок. Согласно условиям тендера, поставщик должен будет доказать, что его оборудование способно распознавать различные категории интернет-контента и, при необходимости, замедлять или полностью блокировать соответствующий трафик.

Операторы в России уже используют технологию DPI, внедряемую по государственным требованиям, однако сейчас «Билайн» намерен перейти на более продвинутую версию. Редактор «Системы» Андрей Сошников объяснил, что в отличие от прежних систем фильтрации, работавших по принципу «черного списка», продвинутая версия DPI позволит «Билайну» не просто блокировать конкретные сайты, а анализировать и контролировать трафик по содержанию — вплоть до отдельных функций приложений и категорий тематики.

Отмечается, что в перечень категорий, подлежащих распознаванию, входят VPN и анонимайзеры, мессенджеры, онлайн-игры, социальные сети, а также сайты различной тематики — например, сервисы знакомств и ресурсы, связанные с политическими организациями.

Такие шаги, по мнению экспертов, свидетельствуют о стремлении властей к более глубокой централизации и контролю над цифровой средой в России, пишет The New York Times. «Цель здесь — абсолютный контроль», — заявила исследовательница Human Rights Watch Анастасия Крупе.

По ее словам, технические возможности для такого контроля в России постоянно совершенствуются. «Они пока далеки от совершенства и не достигли того уровня, к которому стремятся власти. Но прогресс налицо и именно поэтому уже сейчас стоит обращать на это внимание», — добавила исследовательница.

Эксперты также опасаются, что в России власти могут заблокировать мессенджер Telegram, который остается одним из немногих каналов доступа к контенту от активистов и журналистов, уехавших из страны после начала полномасштабного вторжения. По мнению главы «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, блокировка Telegram нанесет серьезный удар по российскому интернету, а сама страна «превратится в Мордор».

