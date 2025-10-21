Ученые смогли определить характер человека по его любимым фильмам

Любовь к определенным жанрам кино может многое рассказать о характере человека. Так, любители фильмов ужасов и приключений чаще оказываются экстравертами, а поклонники драм и романтических фильмов склонны к невротизму. Об этом говорится в результатах исследования группы индийских ученых, пишет PsyPost.

Отмечается, что люди чаще всего выбирают фильмы, ориентируясь на свое настроение, ценности и жизненные взгляды. В новом исследовании ученые решили выяснить, есть ли связь между характером человека и его предпочтениями в кино. По их словам, результаты могли бы помочь работодателям при отборе кандидатов.

Для этого ученые пригласили 300 студентов в возрасте от 20 до 30 лет. Перед началом респондентов попросили указать, есть ли у них определенные предпочтения в жанрах кино. Если таковых не было, участника исключали из выборки.

В ходе исследования студентов попросили распределить жанры кино от самого любимого до наименее предпочтительного. Затем каждый заполнил анкету по модели «Большой пятерки», оценивающей пять ключевых черт характера: экстраверсию, доброжелательность, ответственность, невротизм и открытость к новому опыту.

Результаты показали, что любовь к приключенческим фильмам связана с более высоким уровнем экстраверсии. Такие зрители, как правило, более общительны, энергичны и склонны к спонтанным действиям. В то же время поклонники драматических фильмов продемонстрировали более высокие показатели по шкале ответственности и невротизма. Поскольку их предпочтения отрицательно коррелировали с экстраверсией, исследователи сделали вывод, что такие люди, скорее всего, интровертны и склонны к размышлениям.

Фильмы ужасов оказались связаны с более высокими показателями экстраверсии и доброжелательности. Несмотря на интерес к сюжетам, основанным на страхе, тревоге и напряжении, студенты, которые отдали предпочтение этому жанру, были более общительными, склонными к сотрудничеству и организованными. При этом у них были зафиксированы более низкие баллы по шкалам невротизма и открытости к новому опыту. Это позволяет предположить, что любители фильмов ужасов могут быть менее тревожными.

Сообщается, что в отличие от остальных жанров, комедия не показала связь с какими-либо чертами характера. Этот результат говорит о том, что такие фильмы привлекают очень разнообразную аудиторию и не зависят от особенностей характера зрителей.

Ученые подчеркнули, что хотя полученные результаты и выявили связь между характером человека и предпочтениями в кино, исследование имело ряд ограничений. Например, оно проводилось только среди молодых индийских студентов. Кроме того, исследование было перекрестным, то есть данные собирались в один момент времени.