СМИ: Россия сбила собственный самолет над Крымом

Российская ПВО сбила собственный самолет в небе над аннексированным Крымом в ходе отражения атаки украинских беспилотников. Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире украинского телеканала «Апостроф».

В условиях военного времени «Холод» не может оперативно подтвердить или опровергнуть сообщения обеих сторон конфликта.

«Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом», — сказал он, уточнив, что речь идет о двухместном многоцелевом истребителе четвертого поколения Су-30СМ. По словам Плетенчука, несмотря на усилия российской ПВО, украинская атака была результативной, и на одной из расположенных в Крыму нефтебаз начался пожар.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить? Общество 6 минут чтения

Российские провоенные телеграм-каналы также сообщили о потере российскими военными боевого самолета. В то же время они отрицают, что он был уничтожен дружественным огнем. Так, в частности, крупный Z-канал «Два майора» утверждает, что причиной крушения самолета стали неполадки в работе его собственных систем вооружения.

«Информация противника о том, что наши якобы «сбили» самолет у Крыма — недостоверная. Несход ракеты иногда случается, говорят нам знакомые. Не только у самолетов. Экипаж катапультировался», — говорится в сообщении.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

Официально ни Минобороны, ни другие российские официальные источники о потере самолета в Крыму ничего не сообщали. В то же время российское военное ведомство отчиталось об отражении ночной атаки украинских беспилотников, в том числе на объекты в аннексированном Крыму.

Там уточнили, что всего за ночь российская ПВО уничтожило 61 украинский дрон, из них 32 над территорией Крыма и еще шесть — над акваторией Черного моря.