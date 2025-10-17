EN
Ученые приблизились к разгадке одной из величайших тайн Вселенной

2 минуты чтения 19:58

Ученые сделали важный шаг к разгадке причин загадочного свечения в центре нашей галактики. По их словам, это может помочь раскрыть одну из величайших тайн Вселенной. Об этом со ссылкой на результаты исследования пишет Independent.

Вот уже несколько десятилетий ученые не могут объяснить рассеянное гамма-излучение, которое исходит из центра Млечного Пути. В новом исследовании ученые выдвинули две основные версии происхождения этого свечения: столкновения частиц темной материи или излучение от пульсаров (вращающихся нейтронных звезд с магнитным полем).

По словам ученых, если причиной является темная материя, то это станет первым прямым доказательством ее существования.

«Темная материя доминирует во Вселенной и удерживает галактики вместе. Она имеет чрезвычайно важное значение, и мы постоянно ищем способы ее обнаружить. Гамма-излучение, а именно избыток света, который мы наблюдаем в центре нашей галактики, может стать нашей первой зацепкой», — рассказал соавтор исследования, профессор физики и астрономии в Университете Джона Хопкинса, Джозеф Силк.

Для проверки гипотезы ученые составили подробные карты распределения темной материи в Млечном Пути. Симуляции показали, что сигналы и характеристики излучения совпадают с наблюдаемым гамма-излучением, что поддерживает идею о темной материи.

Однако ученые не исключают и версию с нейтронными звездами, которые могли активизироваться и начать испускать свет. Для подтверждения этой теории необходимо предположить, что таких звезд гораздо больше, чем удается обнаружить на данный момент.

В ближайшем будущем ученые хотят провести новые исследования, которые позволят определить энергию гамма-лучей. Они объяснили, что более высокая энергия будет указывать на нейтронные звезды, а более низкая — на столкновения темной материи. 

Ученые также намерены провести аналогичные исследования других галактик, вращающихся вокруг Млечного пути, чтобы сравнить результаты и получить более полное представление о природе загадочного свечения.

