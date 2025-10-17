EN
Названы лучшие страны для удаленщиков

20:35

Компания Global Citizen Solutions составила рейтинг стран, которые предлагают «цифровым кочевникам» лучшие условия для работы и жизни. В опубликованном списке содержатся оценки 64 государств и территорий.

В первой десятке рейтинга оказались семь европейских стран, а также по одному государству из Азии и Северной и Южной Америк. Среди стран постсоветского пространства самое высокое место заняла Латвия, расположившаяся на 21-й строчке.

Лидером рейтинга стала Испания, набравшая 99,67 балла из 100 возможных. Эта страна оказалась в числе небольшого количества европейских государств, предоставляющих возможность претендовать на гражданство после проживания по визе «цифрового кочевника».

Также в тройке оказались Нидерланды и Уругвай — авторы рейтинга посчитали, что Амстердам предоставляет для удаленщиков лучшие условия для повышения своего качества жизни. Программа Уругвая запустилась лишь в прошлом году, однако ее участники получают высокую скорость интернета при умеренной стоимости жизни.

В десятке также оказались Канада, Чехия, Португалия, Франция, ОАЭ, Германия и Мальта. Рейтинг составлялся с учетом шести групп критериев. Среди них индекс мобильности и сложности получения гражданства (оценивалась возможность претендовать на паспорт и свобода передвижения по Шенгенской зоне), экономические условия (стоимость жизни и места в коворкинге), возможность оптимизации налоговых расходов, качество жизни и «индекс инноваций» (в него включили оценку скорости интернета).

Среди популярных у россиян безвизовых стран ближнего зарубежья самую высокую строчку заняла Армения, она оказалась на 24-м месте. Эта страна не смогла побороться за более престижное место из-за низкой скорости интернета, но составили рейтинга посчитали, что «цифровые кочевники» здесь могут рассчитывать на высокую скорость оформления документов и умеренную стоимость жизни.

