Украина нашла «имперские нарративы» в «Маше и Медведе»

Национальная полиция Украины нашла в мультфильме «Маша и Медведь» связь с Россией и призвала наложить на него санкции. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на своей странице в фейсбуке.
По его словам, ранее эксперты обнаружили в мультфильме «маркеры пропаганды». «Девочка всегда остается безнаказанной и появляется в нескольких эпизодах в советской фуражке и шапке танкиста. Милитаризация начиная с раннего возраста — это типичная история для РФ», — написал Юрчишин.
После этого он обратился в Нацполицию, которая «указала на вероятные связи» с Россией. Так, депутат сообщил, что официальный сайт мультфильма размещен на российском домене. На нем также есть ссылка, ведущая на запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте».
«Мультфильм имеет украинский перевод, но это лишь адаптация контента. Имперские нарративы никуда не исчезли», — написал Юрчишин и добавил, что ранее издание The Times сравнило Машу с Путиным и предположило, что такой образ может быть «мягкой силой» России. Кроме того, депутат отметил, что деньги от монетизации при просмотре мультфильма идут российской студии.
В случае введения санкций против мультфильма доступ к нему в Украине будет ограничен. Юрчишин назвал мультфильмы «огромным полем работы», которое Россия использует, чтобы «вторгнуться в мозги детей». Депутат призвал «очистить» его от российского контента и поддержать создание украинских мультфильмов.
«Маша и Медведь» — российский мультсериал, созданные студией Animaccord и переведенный на 45 языков. Он начал выходить в 2009 году и транслировался на телеканалах «Россия 1», «Россия Культура», «Карусель» и других.