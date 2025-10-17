EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Украина нашла «имперские нарративы» в «Маше и Медведе»

2 минуты чтения 10:40 | Обновлено: 11:22
Украина нашла «имперские нарративы» в «Маше и Медведе»

Национальная полиция Украины нашла в мультфильме «Маша и Медведь» связь с Россией и призвала наложить на него санкции. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ранее эксперты обнаружили в мультфильме «маркеры пропаганды». «Девочка всегда остается безнаказанной и появляется в нескольких эпизодах в советской фуражке и шапке танкиста. Милитаризация начиная с раннего возраста — это типичная история для РФ», — написал Юрчишин.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах и боялся за семью. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

После этого он обратился в Нацполицию, которая «указала на вероятные связи» с Россией. Так, депутат сообщил, что официальный сайт мультфильма размещен на российском домене. На нем также есть ссылка, ведущая на запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте».

«Мультфильм имеет украинский перевод, но это лишь адаптация контента. Имперские нарративы никуда не исчезли», — написал Юрчишин и добавил, что ранее издание The Times сравнило Машу с Путиным и предположило, что такой образ может быть «мягкой силой» России. Кроме того, депутат отметил, что деньги от монетизации при просмотре мультфильма идут российской студии.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

В случае введения санкций против мультфильма доступ к нему в Украине будет ограничен. Юрчишин назвал мультфильмы «огромным полем работы», которое Россия использует, чтобы «вторгнуться в мозги детей». Депутат призвал «очистить» его от российского контента и поддержать создание украинских мультфильмов.

«Маша и Медведь» — российский мультсериал, созданные студией Animaccord и переведенный на 45 языков. Он начал выходить в 2009 году и транслировался на телеканалах «Россия 1», «Россия Культура», «Карусель» и других.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Маша и Медведь / Youtube

Посмотрите другие материалы

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах и боялся за семью. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке