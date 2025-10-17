EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ назвали главного победителя от встречи Путина и Трампа

2 минуты чтения 11:39

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой стало известно накануне, окажется «болезненным ударом» по Евросоюзу, пишет The Telegraph. Газета назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого считают ближайшим союзником Путина в Европе, «котом, которому достались сливки».

Как пишет издание, Орбан регулярно вступал в конфликты с президентом Украины Владимиром Зеленским, а их отношения в целом находятся на «крайне низком уровне». Премьер Венгрии также выступал против европейских санкций, пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС и обвинил Киев в преследовании венгерского этнического меньшинства.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах и боялся за семью. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

При этом Орбан ни разу не поссорился с Трампом. Он вставал на сторону нынешнего американского президента, когда у того возникали разногласия с Джо Байденом, и стал «любимцем американских консерваторов». Также Орбан был единственным европейским лидером, поддержавшим Трампа до его переизбрания в президенты США, а Трамп, в свою очередь, уже поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии в 2026 году.

The Telegraph пишет, что венгерский премьер позиционирует себя как борца за мир, и встреча Путина и Трампа в Будапеште станет «огромной честью» для руководителя небольшой европейской страны. В то же время она станет ударом для европейцев, которые надеялись, что место Орбана займет Петер Мадьяр, депутат Европарламента и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Тиса». 

Газета также напомнила, что прошлогодняя поездка Орбана в Киев, Поскву и Пекин вызвала негодование среди европейских политиков, поскольку премьер Венгрии «нарушил табу» на личные встречи с Путиным. Кроме того, когда Трамп в конце сентября раскритиковал ЕС из-за закупки российской нефти, Брюссель заявил, что крупнейшим ее покупателем является Венгрия.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Сейчас Венгрия оказалась в центре мирового внимания, тогда как Евросоюз остался на вторых ролях в процессе мирного урегулирования в Украине и не сыграл значительной роли в переговорах по сектору Газа, отмечает The Telegraph. 

Кроме того, саммит в Будапеште может ослабить давление на Россию, пишет Bloomberg. Историк Сергей Радченко из Университета Джона Хопкинса считает, что согласие Трампа на еще одну встречу с Путиным было «почти безрассудством», поскольку предыдущий саммит на Аляске не привел ни к какому соглашению. По словам Радченко, при коммуникации с Россией нужно сочетать давление с дипломатией, но пока давление на Кремль не достигло своего максимума.

По словам Марии Снеговой из Центра стратегических и международных исследований, запланированная встреча позволит Путину «выиграть время» и отсрочить поставки Украине «Томагавков». Кроме того, в Европе воспримут выбор Будапешта местом для саммита как попытку Путина рассорить США и ЕС.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах и боялся за семью. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке