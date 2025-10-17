СМИ назвали главного победителя от встречи Путина и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой стало известно накануне, окажется «болезненным ударом» по Евросоюзу, пишет The Telegraph. Газета назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого считают ближайшим союзником Путина в Европе, «котом, которому достались сливки».

Как пишет издание, Орбан регулярно вступал в конфликты с президентом Украины Владимиром Зеленским, а их отношения в целом находятся на «крайне низком уровне». Премьер Венгрии также выступал против европейских санкций, пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС и обвинил Киев в преследовании венгерского этнического меньшинства.

При этом Орбан ни разу не поссорился с Трампом. Он вставал на сторону нынешнего американского президента, когда у того возникали разногласия с Джо Байденом, и стал «любимцем американских консерваторов». Также Орбан был единственным европейским лидером, поддержавшим Трампа до его переизбрания в президенты США, а Трамп, в свою очередь, уже поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии в 2026 году.

The Telegraph пишет, что венгерский премьер позиционирует себя как борца за мир, и встреча Путина и Трампа в Будапеште станет «огромной честью» для руководителя небольшой европейской страны. В то же время она станет ударом для европейцев, которые надеялись, что место Орбана займет Петер Мадьяр, депутат Европарламента и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Тиса».

Газета также напомнила, что прошлогодняя поездка Орбана в Киев, Поскву и Пекин вызвала негодование среди европейских политиков, поскольку премьер Венгрии «нарушил табу» на личные встречи с Путиным. Кроме того, когда Трамп в конце сентября раскритиковал ЕС из-за закупки российской нефти, Брюссель заявил, что крупнейшим ее покупателем является Венгрия.

Сейчас Венгрия оказалась в центре мирового внимания, тогда как Евросоюз остался на вторых ролях в процессе мирного урегулирования в Украине и не сыграл значительной роли в переговорах по сектору Газа, отмечает The Telegraph.

Кроме того, саммит в Будапеште может ослабить давление на Россию, пишет Bloomberg. Историк Сергей Радченко из Университета Джона Хопкинса считает, что согласие Трампа на еще одну встречу с Путиным было «почти безрассудством», поскольку предыдущий саммит на Аляске не привел ни к какому соглашению. По словам Радченко, при коммуникации с Россией нужно сочетать давление с дипломатией, но пока давление на Кремль не достигло своего максимума.

По словам Марии Снеговой из Центра стратегических и международных исследований, запланированная встреча позволит Путину «выиграть время» и отсрочить поставки Украине «Томагавков». Кроме того, в Европе воспримут выбор Будапешта местом для саммита как попытку Путина рассорить США и ЕС.