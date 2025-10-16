Зумеры превратили премьера Армении в мем

Зумеры стали использовать недавно выложенное премьер-министром Армении Николом Пашиняном видео, в котором он слушает Земфиру в рабочем кабинете, в собственных роликах.

Так, в инстаграме и тиктоке появились ролики, в которых грустящего под «П.М.М.Л.» Пашиняна олицетворяют с осенней или мужской депрессией, кризисом среднего возраста, ностальгией по дому в эмиграции, реакцией на критику и другими случаями из жизни пользователей соцсетей.

«Многие из нас пытаются быть похожими на знаменитостей, а в итоге все мы Пашинян, который грустит под Земфиру», — сказано в подписи в одном из роликов. Причем пользователи соцсетей стали использовать для мемов не только видео с Земфирой, но и другие ролики Пашиняна. Так, на следующий день он выложил видео из рабочего кабинета под другую песню про Ереван, которое тоже превратилось в мем.

Среди тех, кто сравнил себя с Пашиняном есть и блогеры с более чем сотней тысяч подписчиков. На данный момент ролик по песню Земфиры в аккаунте премьер-министра Армении собрал более девяти миллионов просмотров, тогда как остальные аналогичные видео, в которых Пашинян желает подписчикам доброго утра, — несколько сотен тысяч просмотров.

В комментариях к завирусившемуся ролику пользователи пожелали Пашиняну «не грустить» и отметили его «отличный музыкальный вкус». До этого премьер Армении уже выкладывал похожие видео под песни «Formidable» французского исполнителя Stromae, «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого и «Cheek to Cheek» Фреда Астера.

В сети также завирусились ролики, сгенерированные нейросетью Sora от OpenAI, в которых домашние питомцы спасали маленьких детей от пытающихся напасть на них медведей, волков и орлов.