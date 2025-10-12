Видео грустящего под Земфиру премьера Армении завирусилось в сети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне выложил в инстаграме видео, в котором он сидит в своем рабочем кабинете под трек Земфиры «П.М.М.Л.». Ролик, который Пашинян подписал пожеланием доброго утра, собрал три миллиона просмотров и более 140 тысяч лайков за сутки.

В комментариях пользователи соцсети пожелали Пашиняну «не грустить» и поинтересовались, не расстался ли он с девушкой. «Сначала мужики говорят, что у них нет депрессии, а потом слушают Земфиру», — говорится в одном из комментариев.

Комментаторы отметили «отличный музыкальный вкус» и «уникальный плейлист» премьер-министра, порекомендовав ему, помимо Земфиры, послушать музыку из сериала «Ханна Монтана», а также «Группу крови» Виктора Цоя и треки Radiohead.

Как пишет «Афиша Daily», Пашинян регулярно выкладывает подобные ролики с пожеланиями доброго утра и хорошего дня. Так, на следующий день он выложил рилс под песню о Ереване, в котором показал руками «сердечко». До этого он публиковал ролики, в которых работал в своем кабинете или показывал вид на Ереван под песни «Formidable» французского исполнителя Stromae, «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого и «Cheek to Cheek» Фреда Астера.

В России Земфиру признали «иностранным агентом» в феврале 2023 года. Минюст объяснил это тем, что певица открыто выступала в поддержку Украины после начала полномасштабной войны и давала концерты в «недружественных» странах. В то же время в Украине Земфиру внесли в базу «Миротворца». Этот сайт публикует личные данные людей, которые, по мнению его авторов, причастны к российской агрессии. Певицу обвинили в «отрицании агрессии» и «манипуляциях общественно значимой информацией».