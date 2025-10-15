«Чудесные спасения» младенцев при участии животных вирусятся в сети

В инстаграме и тиктоке вирусятся ролики, на которых домашние животные спасают маленьких детей от пытающихся напасть на них хищников и птиц. К примеру, на одном из таких роликов, набравшем тысячи просмотров, собака спасает младенца от орла.

В этом видео ребенок сидит на траве в парке. Внезапно к нему подлетает орел и пытается унести его. В это время к малышу подбегает небольшая собака, хватает его за рубашку и прогоняет птицу. Только после этого к ребенку подбегают его родители, которых до этого в ролике не было.

На других видео дети сидят на веранде дома, причем рядом с ними могут быть родители, которые при появлении медведя или волка пугаются и забегают в помещение, оставляя малышей на улице. Им на помощь приходят коты, которые нападают на хищников и отгоняют их от детей.

При этом на многих роликах стоит пометка, что они сгенерированы искусственным интеллектом.Например, на многих таких видео есть водяной знак нейросети Sora, которую разработала компания OpenAI специально для генерации реалистичных видео.

В большинстве роликов домашние питомцы спасают именно детей, хотя есть и такие видео, на которых хищники нападают на маленьких собак, а на помощь им приходят другие домашние питомцы или люди. В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что такие ролики сгенерированы нейросетями, даже если на них нет водяных знаков, а в подписи говорится о «чудесном спасении» ребенка или питомца.

