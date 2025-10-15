EN
Интернет и мемы

«Чудесные спасения» младенцев при участии животных вирусятся в сети

2 минуты чтения 10:14 | Обновлено: 11:57

В инстаграме и тиктоке вирусятся ролики, на которых домашние животные спасают маленьких детей от пытающихся напасть на них хищников и птиц. К примеру, на одном из таких роликов, набравшем тысячи просмотров, собака спасает младенца от орла.

В этом видео ребенок сидит на траве в парке. Внезапно к нему подлетает орел и пытается унести его. В это время к малышу подбегает небольшая собака, хватает его за рубашку и прогоняет птицу. Только после этого к ребенку подбегают его родители, которых до этого в ролике не было.

@dark9timeline

The big eagle tries to grab the child and fly away, but the loyal dog saves the situation #eagle #kind #dog#love #save

♬ الصوت الأصلي — Dark9timeline

На других видео дети сидят на веранде дома, причем рядом с ними могут быть родители, которые при появлении медведя или волка пугаются и забегают в помещение, оставляя малышей на улице. Им на помощь приходят коты, которые нападают на хищников и отгоняют их от детей.

@soralifeofficial

The cat didn’t even hesitate 😤🐱#cat #bear #catsoftiktok #caughtoncamera

♬ original sound — SoraLife

При этом на многих роликах стоит пометка, что они сгенерированы искусственным интеллектом.Например, на многих таких видео есть водяной знак нейросети Sora, которую разработала компания OpenAI специально для генерации реалистичных видео.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

В большинстве роликов домашние питомцы спасают именно детей, хотя есть и такие видео, на которых хищники нападают на маленьких собак, а на помощь им приходят другие домашние питомцы или люди. В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что такие ролики сгенерированы нейросетями, даже если на них нет водяных знаков, а в подписи говорится о «чудесном спасении» ребенка или питомца.

Ранее в соцсетях завирусилось видео премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он сидит в своем рабочем кабинете с грустным выражением лица под песню Земфиры «П.М.М.Л.». В комментариях пользователи отметили «отличный музыкальный вкус» Пашиняна и пожелали ему не грустить.

