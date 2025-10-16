Мужчина полвека притворялся незрячим и заработал на этом более миллиона евро

В итальянском городе Виченца местные правоохранители изобличили мошенника, который в течение более 50 лет притворялся полностью незрячим ради получения положенным людям с инвалидностью социальных пособий. Об этом сообщило местное издание L’Unione Sarda.

По его данным, мужчина, которому на момент разоблачения было 70 лет, симулировал слепоту 53 года. За это время он незаконно получил от государства субсидий и пособий на сумму более одного миллиона евро.

Обман вскрылся в результате операции местной финансовой полиции. Чем мошенник привлек ее внимание не уточняется, однако известно, что правоохранители вели слежку за злоумышленником в течение двух месяцев.

За это время им удалось собрать доказательства обмана. Они записали на видео, как мужчина самостоятельно ухаживает за своим садом, подстригая живые изгороди ножницами и кусторезами, уверенно передвигается по городу без посторонней помощи, самостоятельно выбирает фрукты на рынке, а также расплачивается за них наличными, не испытывая трудностей с определением номинала лежащих в кошельке купюр.

Собрав доказательства, финансовые полицейские подали жалобу в прокуратуру. В результате мужчину признали виновным в мошенничестве и обязали выплатить 200 тысяч евро, незаконно полученные им за последние пять лет.

В июне 2025 года на Тайване местный житель, которому помогал его приятель, пытался обмануть пять страховых компаний. Для этого он обложил ноги сухим льдом, а затем обратился за медицинской помощью, заявив, что отморозил ноги во время езды на мотоцикле. В результате мужчине ампутировали обе ноги, а затем приговорили к двум годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве со страховкой.