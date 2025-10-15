Мальчик родился с торчащим изо лба мозгом и выжил

В Великобритании родился ребенок с врожденной аномалией, при которой часть мозга выступает через отверстие в черепе. Мальчик смог выжить благодаря врачам, которые провели ему несколько операций, в том числе по удалению опухоли, пишет британский таблоид The Mirror.

Мальчик по имени Лиам появился на свет в марте 2023 года. Врачи заподозрили у него энцефалоцеле, когда он был в утробе матери. Речь идет о пороке развития, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки вследствие дефекта костной ткани.

Лиама после рождения сразу же перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных, где медики поддерживали его жизнь. После выписки из больницы ребенку еще требовались медикаменты, так как уровень насыщения кислородом у него часто падал в течение дня. Всего через две недели Лиама снова госпитализировали из-за тяжелой формы гидроцефалии, при которой в мозге скапливается спинномозговая жидкость. Отмечается, что такое состояние может быть смертельным и привести к повреждению мозга.

По данным издания, врачи успешно провели операцию по установке шунта для дренажа жидкости. После этого они предупредили родителей, что в шесть месяцев ребенку проведут серьезную операцию по реконструкции черепа, во время которой Лиаму удалят энцефалоцеле.

«Из-за образования энцефалоцеле большая часть его черепа была деформирована, поэтому во время операции врачи смогли исправить и это», — рассказала мать ребенка Ханна Сакс.

По ее словам, операция длилась 11 часов и прошла успешно. Ребенка выписали из больницы, однако вскоре у медиков возникли новые опасения. Физиотерапевт заметила у Лиама отсталость в развитии. Ребенок, по словам медика, был менее активен и подвижен по сравнению с другими детьми его возраста.

Когда Лиаму исполнилось 10 месяцев, ему поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП). Это заболевание, вызванное нарушениями в работе мозга, которое влияет на движение и координацию.

«Этот диагноз не стал для нас сюрпризом, хотя иногда трудно осознавать, что это будет с ним всю жизнь. Но несмотря ни на что, Лиам чувствует себя прекрасно. Он проходит множество видов терапии: трудотерапию, логопедическую, водную, музыкальную и терапию кормлением. Малыш хорошо развивается и многому учится», — рассказала Сакс.

Женщина поделилась, что никогда не представляла себя матерью «ребенка с особыми потребностями» и ей жаль, что ее сыну пришлось пройти через столько трудностей. Тем не менее, по ее словам, Лиам оказался «невероятно сильным и стойким».