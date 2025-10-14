EN
Требования зумеров к начальству стали раздражать их старших коллег

16:25

Большинство руководителей испытывают трудности с коллегами — представителями поколения Z из-за «нереалистичных ожиданий» и «иного отношения к авторитету», сообщает The Telegraph со ссылкой на результаты опросов. Издание перечислило шесть главных особенностей поведения зумеров, которые раздражают работодателей, например, нежелание отвечать на звонки и требования уделять больше внимания их ментальному здоровью.

Множество разногласий между представителями разных поколений возникает из-за телефонных звонков. Например, двадцатилетний кандидат на должность в компании, где работает 47-летняя маркетолог Миранда, не произнес ни слова, когда она позвонила ему для собеседования. «Я слышала только его дыхание. Это было жутко», — рассказала она.

Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
22-летняя юристка Эмма сказала изданию, что боится звонков, потому что заранее не знает, кто ей звонит. Она объяснила, что предпочитает писать сообщения, потому что разговоры по телефону вызывают у нее тревогу, и на них не всегда хватает сил.

«Десять лет назад наши новые сотрудники хотя бы умели поздороваться по телефону или начать разговор. Это был базовый навык. Сейчас же, чтобы заставить кого-нибудь позвонить, приходится вести настоящую битву — они предпочитают писать электронные письма и часами ждать ответа. Это избегание телефонных звонков превратилось в настоящую фобию», — пожаловался 59-летний бухгалтер Роберт.

Также более взрослые сотрудники сообщили изданию, что их молодые коллеги все чаще требуют «безопасного пространства», носят наушники с шумоподавлением, не надевают офисную одежду, навязывают woke-идеи, опаздывают на работу и уходят ддомой слишком рано.

Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Согласно опросу компании Dojo, 51% руководителей в Великобритании раздражает, когда зумеры демонстрируют негативное отношение, по 44% — когда они распространяют ложную информацию и придумывают оправдания, а 43% — когда они проявляют непрофессионализм. По 42% менеджеров отметили, что им не нравится, когда молодые сотрудники опаздывают, а также не берут на себя ответственность за выполнение задач.

С другой стороны, согласно опросу Deloitte, по 48% представителей поколения Z испытывают стресс из-за слишком длинного рабочего дня и отсутствия должного признания. По 44% молодых сотрудников заявили, что им не нравится токсичная атмосфера в коллективе, им не хватает уверенности в справедливости принятия решений в компании и им не хватает времени для выполнения своих задач. Стресс из-за отсутствия чувства общности с коллегами могут испытывать 36% зумеров.

