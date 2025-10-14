EN
Ученые создали «супердерево» в разы прочнее стали

2 минуты чтения 16:19

В США разработали модифицированный древесный материал — Superwood, который оказался в десять раз прочнее и в шесть раз легче стали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию-разработчика InventWood.

«По химическому и практическому смыслу это дерево», — сказал генеральный директор InventWood Алекс Лау. По его словам, новый материал ведет себя как обычная древесина, но демонстрирует значительно более высокую прочность и стойкость к нагрузкам.

Superwood получают путем удаления части лигнина и горячего прессования целлюлозной структуры. Такая обработка повышает плотность и формоустойчивость материала, а также улучшает устойчивость к влаге, гниению и насекомым. В компании утверждают, что образцы показали высокую огнестойкость и сохраняют совместимость со стандартными методами деревообработки.

InventWood планирует запустить первую промышленную линию по выпуску Superwood уже в текущем году. На первом этапе материал предполагается использовать в облицовке фасадов, архитектурных панелях и легких несущих элементах. Проект опирается на исследования профессора Университета Мэриленда Лянбина Ху, в которых описаны методы контролируемого удаления лигнина и выравнивания волокон для повышения прочности при низкой массе.

Эксперты отмечают, что сочетание высокой удельной прочности и малой массы делает Superwood потенциальной альтернативой металлам в строительстве и транспорте. Это позволит снижать массу конструкций и экономить на логистике и монтаже. Вместе с тем широкое внедрение потребует сертификации по международным нормам, включения материала в строительные стандарты и подтверждения долговечности в разных климатических условиях.

Как отмечает CNN, Superwood вписывается в тренд «инженерной древесины», где модифицированные и слоистые материалы постепенно занимают ниши, ранее закрепленные за металлами и композитами. По данным InventWood, успешная сертификация и масштабирование производства могут ускорить переход отрасли к решениям с меньшим углеродным следом и расширить перечень допустимых деревянных конструкций в городских проектах.

