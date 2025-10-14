СМИ: США грозит одно из страшнейших землетрясений в истории

США могут столкнуться с одним из самых страшных землетрясений в истории Северной Америки, пишет The New York Times со ссылкой на опубликованное в журнале Geosphere исследование.

Ученые утверждают, что толчки в зоне субдукции Каскадия, расположенной вдоль западного побережья США и Канады, могут вызвать землетрясение, которое станет самым катастрофическим за всю историю континента. Однако последствия могут стать еще более серьезными, если толчки в районе Каскадии вызовут толчки в разломе Сан-Андреас.

Разломы Каскадия и Сан-Андреас сходятся в районе мыса Мендосино, расположенного в штате Калифорния. При этом в регионе расположения Каскадии океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную плиту всей Северной Америки.

Ученые пришли к выводу, что трение от разлома в Каскадии достигло точек соприкосновения с разломом Сан-Андреас, отмечают журналисты. Профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер рассказал, что за последние две с половиной тысячи лет всем крупнейшим землетрясениям в районе Каскадии соответствовали землетрясения в Сан-Андреасе.

Научный сотрудник сейсмологической лаборатории Калифорнийского технологического института Люси Джонс рассказала, что отмеченные Голдфингером связи двух сейсмических зон могут свидетельствовать о закономерности в возникновении землетрясений, но имеющихся данных недостаточно для того, чтобы однозначно исключить случайные совпадения.

«Статистические исследования важны, потому что мы прекрасно умеем обманывать себя», — сказала Джонс. Она считает, что сейчас научное сообщество не получает достаточного количества статистических данных и точных количественных оценок для формулирования подобных выводов.

В зоне Каскадии сейчас наблюдается «пугающая тишина», отмечали «Ведомости». В отличие от других подобных зон ученые редко фиксируют здесь новые толчки — по одной из теорий, разлом накапливает значительное напряжение.