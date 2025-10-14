EN
Названы самые сильные паспорта мира

2 минуты чтения 18:08 | Обновлено: 18:55

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновленный индекс паспортов по уровню безвизового доступа. Согласно последним данным, российский паспорт опустился с 46-го на 50-е место, обратило внимание Frank Media.

Сообщается, что ранее владельцы российских паспортов могли посещать без виз 116 стран, однако в текущем рейтинге из списка были исключены Мавритания и Пакистан.

Лидером рейтинга вновь стал паспорт Сингапура — его гражданам доступно 193 безвизовых направления. Второе место заняла Южная Корея со 190 странами, а третье — Япония со 189 направлениями. Четвертое место разделили сразу пять стран: Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария.

Наименее сильным паспортом оказался документ Афганистана, занявший 106-е место с возможностью безвизового посещения 24 стран.

Самым сильным паспортом среди действующих и бывших стран СНГ остается паспорт Украины, однако и он опустился с 29-го на 33-е место. Теперь украинцам доступен безвизовый въезд в 144 страны вместо прежних 147. Отмечается, что Грузия потеряла четыре позиции и заняла 46-е место с безвизовым доступом в 123 страны.

Беларусь также опустилась на четыре строчки — с 62-го на 66-е место, уступив позиции Китаю и Косово. Армения потеряла пять позиций, опустившись на 76-е место.

Самое значительное падение среди стран СНГ продемонстрировали Кыргызстан и Узбекистан. Кыргызстан упал с 73-го на 81-е место, а Узбекистан — с 74-го на 82-е. Оба эти государства, согласно индексу, значительно отстают от Казахстана, который занял 67-е место.

Издание также обратило внимание, что по итогам последнего десятилетия единственной страной, сумевшей пробиться в топ-10, стали ОАЭ, поднявшиеся с 42-го на восьмое место. Китай, несмотря на ограничения доступа в шенгенскую зону, активно расширяет список безвизовых направлений и смог подняться сразу на 30 позиций — с 94-го на 64-е место.

Индекс консалтинговой компании Henley & Partners ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. В основе рейтинга лежат данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

