Ученые заявили о пройденной планетой «точке невозврата»

2 минуты чтения 14:55 | Обновлено: 15:02

Ученые объявили, что Земля преодолела первую «точку невозврата» в коллапсе экосистем, вызванном глобальным потеплением. Согласно новому докладу, потепление Мирового океана привело к беспрецедентной гибели коралловых рифов, что поставило под угрозу средства к существованию почти миллиарда человек. Об этом пишет журнал Science News.

Тревогу вызывает тот факт, что даже при самом оптимистичном сценарии, при котором удастся удержать рост температур в пределах 1,5 градуса Цельсия, коралловые рифы в теплых водах все равно достигнут «точки невозврата». Ученые назвали это «одной из самых острых экологических потерь, с которыми сталкивается человечество».

«Похоже, что превышение порога в 1,5 градуса Цельсия теперь практически неизбежно — это может произойти уже к 2030 году. А значит, мир входит в зону повышенного риска, где возможно пересечение новых климатических порогов», — заявил географ из Университета Эксетера, исследующий климатические пороги и устойчивые решения, Стив Смит.

По данным Science News, эти пороги представляют собой «точки невозврата» — моменты, после которых изменения в климатической системе становятся необратимыми. Как только такой порог пройден, процессы начинают развиваться по цепной реакции, усиливая друг друга и приводя к масштабным последствиям.

Кроме гибели кораллов, ученые предупреждают о риске наступления других критических изменений в экосистемах планеты. Среди них — массовая гибель тропических лесов Амазонии, таяние ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде, а также возможный коллапс важнейших океанских течений, таких как Атлантическая меридиональная циркуляция. Эти процессы могут существенно изменить климат на планете и привести к катастрофическим последствиям для миллионов людей.

Авторы доклада подчеркивают, что нынешние международные соглашения и меры по борьбе с изменением климата не учитывают скорость и масштаб этих сдвигов. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, необходимо срочно сократить выбросы короткоживущих загрязнителей, таких как метан и черный углерод, а также активизировать переход к устойчивым глобальным цепочкам поставок, в том числе снижая спрос и потребление товаров, связанных с вырубкой лесов, говорится в документе.

Доклад, подготовленный 160 исследователями со всего мира, был опубликован в преддверии климатического саммита COP30, который в этом году пройдет на окраине амазонских лесов в Бразилии.

