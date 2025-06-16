Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия

Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей

Ученые обнаружили, что моря и океаны находятся в худшем состоянии, чем считалось до сих пор. Они становятся более кислыми — из-за чего гибнут их обитатели. Это угрожает экономике прибрежных стран и безопасности людей. Если раньше ученые думали, что у человечества еще есть время, чтобы решить эту проблему, то сейчас оказалось, что привычная среда обитания для многих видов уже потеряна. Как решить эту проблему — в материале «Холода».

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Экологи называют закисление мирового океана «злым близнецом» климатического кризиса. Оно происходит так: моря и океаны поглощают из атмосферы углекислый газ, который вступает в реакцию с молекулами воды, и в результаты ее кислотно-щелочной баланс (pH) падает — то есть среда становится более кислой.

Морские животные плохо переносят это. В первую очередь страдают те, кому необходим кальций для формирования скелетов и панцирей: устрицы, мидии и морские бабочки (микроскопические моллюски). В слишком кислой для их видов воде они не могут сформировать прочные раковины и погибают.

Закисление океана также разрушает кораллы и затрудняет их рост. Коралловые рифы очень важны для экосистемы: около четверти всех морских организмов зависят от них. Кроме этого, рифы защищают прибрежные территории от штормов: они смягчают волны и создают естественный барьер. Если рифы исчезнут, около 200 миллионов человек, живущих на побережьях, окажутся в зоне риска.

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Закисление океана угрожает не только природе, но и экономике прибрежных стран. В 2005 году устричные фермы на северо-западном побережье США оказались на грани разорения из-за того, что популяция устриц резко сократилась. В этой индустрии работали более трех тысяч человек. Тогда исследователи выяснили, что вода, которую фермеры качали из океана, была слишком «кислой». Когда pH подняли с помощью химикатов, производство восстановилось.

Перешли черту еще пять лет назад

Уровень закисления мирового океана — один из важнейших показателей, по которым ученые судят, остается ли Земля пригодной для жизни. Эти показатели называют «планетарными границами». Всего их девять: среди них, к примеру, количество пресной воды, площадь земли, пригодной для земледелия, и концентрация углекислого газа в атмосфере.

Концепцию «планетарных границ» придумали в 2009 году ученые из Швеции и Австралии. Они выделили девять ключевых систем, от которых зависит выживание человечества, — и установили для каждой из них безопасные пределы. Превышение этих показателей сравнивают с повышением артериального давления у человека: оно не обязательно ведет к сердечному приступу, но значительно повышает его риск.

До недавнего времени ученые считали, что человечество перешагнуло шесть «планетарных границ». Прошлые исследования показывали, что уровень закисления мирового океана хотя и «критически близок» к «планетарной границе», но все же держится в относительно безопасных рамках.

Однако новое исследование, которое провели британские и американские ученые из Cooperative Institute for Marine Resources Studies, показало: уровень pH в океане стал выше «планетарной границы» еще пять лет назад.

Хуже всего ситуация на глубине мирового океана, где обитают большинство живых организмов. Оказалось, что 60% мировых вод глубже 200 метров уже стали более «кислыми», чем считается безопасным.

Спасать океан

«Закисление океана — это не просто экологический кризис. Это бомба замедленного действия для морских экосистем и прибрежных экономик», — сказал The Guardian профессор Стив Уиддикомб из Плимутской морской лаборатории.

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Среда обитания многих живых существ, которые играют ключевую роль в экосистемах мирового океана, уже разрушена, считает директор Международного альянса по борьбе с закислением океана Джесси Тернер. По ее словам, времени, чтобы спасти океан, почти не осталось: будущее планеты зависит от того, как на ситуацию отреагирует человечество.

«Очевидно, что правительствам больше нельзя в своей повестке игнорировать закисление», — сказала она.

Единственный способ остановить закисление океана — сократить выбросы углекислого газа. Для этого, как считает ООН, странам нужно активнее переходить на солнечную и ветровую энергию, сократить вырубку лесов, снижать выбросы метана и внедрять принципы циркулярной экономики — то есть модели, основанной на восстановлении и повторном использовании ресурсов. А также ограничить загрязнение вод.

Пока государства медлят с тем, чтобы бороться с закислением океана, бизнес уже предлагает решать эту проблему с помощью геоинженерии. Например, существует метод, при котором в воду добавляют щелочной раствор, который повышает ее pH.

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Ученые согласны, что этот подход может быть эффективным, если применять его локально — например, на устричных фермах. Но быстрый рост этой индустрии вызывает у исследователей беспокойство. Во-первых, такие методы снижения кислотности воды недостаточно изучены, а во-вторых, они якобы смещают фокус внимания с главного: необходимости снижать уровень углекислого газа в атмосфере.

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