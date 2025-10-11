EN
Ученые обнаружили опасные выбросы газа в Антарктиде

02:26

Новозеландские и американские исследователи обнаружили новые источники метана на дне моря Росса у берегов Антарктиды, сообщает CNN со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications. Ученые отметили, что новые источники появляются «с поразительной скоростью», поэтому глобальное потепление может протекать быстрее, чем предполагалось ранее.

Ведущий автор исследования и океанолог из исследовательской организации Earth Sciences New Zealand Сара Сибрук рассказала CNN, что зоны холодного просачивания метана расположены по всему миру, но раньше ученым был известен только один такой участок морского дна в Антарктиде.

«То, что считалось редким, теперь, похоже, становится широко распространенным», — сообщила Сибрук. По ее словам, с каждым новым обнаруженным подводным  источником восторг ученых «быстро сменялся тревогой и беспокойством».

В нынешних прогнозах изменения климата не учтены новые источники метана, который является парниковым газом и может ускорять глобальное потепление. Также ученые опасаются, что метан может оказать каскадное воздействие на морскую флору и фауну.

Причины увеличения роста просачивания метана в Антарктиде пока неизвестны, однако ученые ищут связь этого явления с изменением климата. Сибрук отметила, что в Арктике увеличение выбросов метана связано с повышением температуры и изменением уровня моря. Она добавила, что это может создать замкнутый круг, при котором изменение климата и рост выбросов метана из-под воды усиливают друг друга.

«Метан — это нечто совершенно неизвестное, его уровень в атмосфере повышается, и мы не знаем, почему», — сказал соавтор исследования Эндрю Тербер, профессор морской биологии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Он отметил, что в Антарктиде находятся огромные запасы метана, и источники этого газа могут стать «эпицентром опасности», если люди продолжат нагревать планету.

