Эксперты назвали «умные» способы увеличить стоимость войны для России

Введенные Евросоюзом, Великобританией и США после начала войны в Украине санкции ослабили российскую экономику, но не привели к завершению боевых действий. Сейчас союзники Киева призывают усилить экономическое давление на Москву, чтобы увеличить военные траты Кремля до такого уровня, который заставит российские власти «изменить курс», пишет CNN. Телеканал опросил нескольких экспертов, которые рассказали об «умных» способах повысить стоимость войны.

По данным CNN, увеличение военных расходов способствовало росту российской экономики в 2023 и 2024 годах, но в текущем году этот рост замедлился. Отмечается, что доходы России от продажи нефти и газа падают, а дефицит бюджета увеличивается. Кроме того, в представленном недавно проекте бюджета российские власти намерены сохранить военные расходы в четыре раза выше довоенного уровня. Также телеканал напомнил о планах властей повысить НДС до 22% и направить дополнительную прибыль на военные нужды.

По словам Александры Прокопенко, научного сотрудника Евразийского центра Карнеги, действия Кремля «соответствуют планам на длительный конфликт и продолжительный режим ограничения частного спроса». Иными словами, Россия смирилась с растущими экономическими потерями из-за войны, отмечает CNN.

В качестве одного из возможных способов давления на Москву исследователь России из британского аналитического центра Chatham House Тимоти Эш назвал пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы, — с таким предложением ранее выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм, однако его законопроект не был вынесен на голосование.

«Это полностью остановило бы российский экспорт. Это совершенно точно обрушило бы российскую экономику и остановило бы российскую военную машину», — заявил Эш и добавил, что США вряд ли пойдут на такой шаг, поскольку он приведет к росту мировых цен на нефть и газ.

Вместо этого Эш предложил ввести пошлины на уровне 20-30%, а полученный доход использовать для финансирования Украины. Также эксперт заявил, что реализация обсуждаемого сейчас в Евросоюзе плана по передаче Украине российских замороженных активов станет «действительно мощным сигналом для России о том, что Украина хорошо финансируется и сможет закупить оружие, необходимое для ведения длительной войны».

Александр Коляндр, старший научный сотрудник Программы демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики, считает, что союзникам Украины стоит поддерживать так называемую «утечку мозгов» из России. По его словам, такая политика «усугубит кризис рабочей силы в России, а также окажет давление на заработную плату, что осложнит борьбу с инфляцией». Коляндр отметил, что сейчас россияне напротив сталкиваются с трудностями при подаче документов на рабочие визы, а страны Балтии и Польша «фактически запретили их выдачу».

Эш также добавил, что, помимо введения дополнительных санкций, нужно обеспечить строгое выполнение уже существующих ограничений. Эксперт сослался на заявление Владимира Зеленского, который сообщил о наличии в российских беспилотниках компонентов европейского производства.

«Самой эффективной» мерой аналитики посчитали украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам в России. Так, согласно статистике российского аналитического агентства «Сиала», к концу сентября из-за атак беспилотников в России простаивали 38% НПЗ. Это привело к дефициту бензина и заставило увеличить экспорт сырой нефти, что менее выгодно, нежели продажа нефтепродуктов.

По мнению Эша, последствия атак беспилотников являются сильным аргументом в пользу поставок Украине западного оружия большой дальности и снятия ограничений на его применение. CNN отмечает, что, судя по реакции Владимира Путина, этого Москва опасается больше, чем любых экономических санкций.