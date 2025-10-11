Миллиардеры начали строить бункеры на случай апокалипсиса

Технологические миллиардеры со всего мира скупают недвижимость с подземными пространствами и строят бункеры на случай апокалипсиса, пишет Би-би-си. Одной из наиболее популярных стран для покупки земельных участков стала Новая Зеландия.

В качестве примера Би-би-си приводит главу компании Meta Марка Цукерберга, который запустил строительство масштабного комплекса Koolau Ranch на гавайском острове Кауаи еще в 2014 году. Утверждается, что там третий из самых богатых людей планеты, по данным Bloomberg, планирует построить убежище с автономными запасами энергии и продовольствия. При этом работающим над возведением объекта людям запрещено рассказывать детали строительства, а вид на проект закрывает двухметровая стена.

Как отмечает Би-би-си, в прошлом году Цукерберг заявил, что подземное пространство «похоже на небольшое убежище, на подвал», однако это не остановило слухи о строительстве бункера, особенно после покупки миллиардером 11 объектов недвижимости в Калифорнии с большим подземным пространством.

Подобные слухи появились и относительно других лидеров технологической отрасли, которые, вероятно, также приобрели недвижимость с подземными пространствами, готовыми к превращению в бункеры. Так, Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, говорил о «страховке на случай апокалипсиса». Ранее он утверждал, что такой страховкой обладает примерно половина сверхбогатых людей, а самым популярным местом для покупки недвижимости Хоффман назвал Новую Зеландию.

Главной причиной строительства бункеров Би-би-си называет развитие искусственного интеллекта и потенциальное появление так называемого «общего искусственного интеллекта» (AGI), когнитивные функции которого будут достигать уровня человека, а сама технология будет способна самообучаться.

Илья Суцкевер, главный научный сотрудник и соучредитель Open AI, предложил построить подземный бункер для ведущих ученых компании, прежде чем представить AGI. Би-би-си отмечает, что представители технологической сферы высказывают разные предположения о сроках появления AGI. Также издание задалось вопросом, смогут ли террористы использовать технологию в своих целях.

Как пишет издание, правительства многих стран принимают сдерживающие меры. К примеру, бывший президент США Джо Байден в 2023 году издал указ, обязывающий часть компаний предоставлять федеральному правительству результаты испытаний ИИ на безопасность, а в Великобритании открыли Институт безопасности ИИ, задача которого — оценить связанные с технологиями риски.