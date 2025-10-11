EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы лучшие европейские города для туристов

2 минуты чтения 19:05

Condé Nast Traveller (CNT) составил ежегодный рейтинг лучших городов Европы для посещения в этом году. Список основан на голосовании читателей издания. В предисловии к рейтингу сказано, что лучшие результаты показали Испания и Италия — в этих странах в топ-20 попали по три города. Также в десятку лучших попали по одному городу из всех трех скандинавских стран.

Первое место заняла столица Мальты Валлетта. Поездка в этот город понравилась 97,3% путешественников. CNT назвал его «крошечной жемчужиной Средиземноморья», которая привлекает туристов барочной архитектурой, узкими улицами и морем, а также локациями, в которых снимали сцены из «Гладиатора» и «Игры престолов».

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Второе место заняла столица Норвегии Осло (94,36%). Отмечается, что город впервые попал в рейтинг, а его составители отметили экспериментальную архитектуру, которая «больше подходит для научно-фантастического фильма», в сочетании с густыми лесами и фьордами.

На третьем месте оказалась австрийская Вена (93,75%), которая вошла в топ-3 второй год подряд. «Город излучает великолепное очарование, которое одновременно мощно гипнотизирует и не поддается точному определению», — пишет CNT.

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
Мир5 минут чтения

В пятерку лидеров также попали Копенгаген в Дании и Мадрид в Испании. Испанские города Сан-Себастьян в Стране Басков и Пальма на острове Майорка заняли девятое и десятое место соответственно. В Италии путешественники выбрали Флоренцию, Рим и Венецию (11-е, 13-е и 18-е места). Помимо них в рейтинг попали Мюнхен в Германии, Лиссабон и Порту в Португалии, Стокгольм в Швеции, Афины в Греции, Париж и Марсель во Франции, Рейкьявик в Исландии, Будапешт в Венгрии и Прага в Чехии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01 10 октября
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой