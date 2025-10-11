Названы лучшие европейские города для туристов

Condé Nast Traveller (CNT) составил ежегодный рейтинг лучших городов Европы для посещения в этом году. Список основан на голосовании читателей издания. В предисловии к рейтингу сказано, что лучшие результаты показали Испания и Италия — в этих странах в топ-20 попали по три города. Также в десятку лучших попали по одному городу из всех трех скандинавских стран.

Первое место заняла столица Мальты Валлетта. Поездка в этот город понравилась 97,3% путешественников. CNT назвал его «крошечной жемчужиной Средиземноморья», которая привлекает туристов барочной архитектурой, узкими улицами и морем, а также локациями, в которых снимали сцены из «Гладиатора» и «Игры престолов».

Второе место заняла столица Норвегии Осло (94,36%). Отмечается, что город впервые попал в рейтинг, а его составители отметили экспериментальную архитектуру, которая «больше подходит для научно-фантастического фильма», в сочетании с густыми лесами и фьордами.

На третьем месте оказалась австрийская Вена (93,75%), которая вошла в топ-3 второй год подряд. «Город излучает великолепное очарование, которое одновременно мощно гипнотизирует и не поддается точному определению», — пишет CNT.

В пятерку лидеров также попали Копенгаген в Дании и Мадрид в Испании. Испанские города Сан-Себастьян в Стране Басков и Пальма на острове Майорка заняли девятое и десятое место соответственно. В Италии путешественники выбрали Флоренцию, Рим и Венецию (11-е, 13-е и 18-е места). Помимо них в рейтинг попали Мюнхен в Германии, Лиссабон и Порту в Португалии, Стокгольм в Швеции, Афины в Греции, Париж и Марсель во Франции, Рейкьявик в Исландии, Будапешт в Венгрии и Прага в Чехии.