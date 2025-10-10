EN
Закрывший USAID Трамп отправит $50 млн на спасение медведей

2 минуты чтения 17:04 | Обновлено: 17:34

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выделить до 50 миллионов долларов в виде иностранной помощи на защиту белых медведей в Гренландии, а также 25 миллионов долларов — на снежных барсов в Непале. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на документы и знакомые с ситуацией источники. Издание отмечает, что такой шаг прямо противоречит политике Трампа «Америка прежде всего», в рамках которой он ранее практически прекратил все финансирование американской помощи зарубежным странам.

Газета отмечает, что предложение, о котором идет речь, ошеломило не только дипломатов и выборных должностных лиц США, но и зоологов, работающих над сохранением этих видов животных.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Противоречие признали и в Госдепартаменте США, который выпустил по этому поводу заявление. В нем поясняется, что программа может быть одобрена только потому, что Конгресс США санкционировал ее до возвращения Трампа в Белый дом.

«Это очень трудно оправдать с точки зрения национальных интересов Америки, но поскольку Государственный департамент соблюдает действующие законы и не может перепрограммировать финансирование на 2024 финансовый год, мы ищем творческие способы соблюсти закон и при этом способствовать достижению стратегических целей нашей страны», — говорится в заявлении Госдепа.

В нем также отмечается, что одной из целей оказания этой помощи является выявление «возможностей для укрепления экономических и дипломатических связей с ключевыми партнерами» и продвижение внешнеполитических целей Трампа.

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

Исследователи, работающие над сохранением белых медведей в Гренландии, выразили недоумение по поводу предполагаемого размера помощи, которая на порядки превышает текущее финансирование, и даже выразили сомнения в том, что такие деньги удастся освоить.

После своего вступления в должность в январе 2025 года Трамп подписал указ о приостановке всей помощи, которую США оказывают другим странам. Позже по указанию американского президента было расформировано агентство USAID, отвечавшее за реализацию программ помощи. В результате без финансирования оказалось множество проектов по всему миру, от программ по борьбе с опасными болезнями в Африке, до оппозиционной русскоязычной прессы, вынужденной покинуть Россию из-за начавшихся там репрессий.

