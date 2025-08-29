США объявили о закрытии USAID

Агентство США по международному развитию (USAID), занимавшееся оказанием помощи беднейшим регионам мира и доставкой гуманитарной помощи, находится в процессе ликвидации. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил госсекретарь страны Марко Рубио.

В посте Рубио объявил, что руководить закрытием агентства будет Рассел Воут, занимающий должность директора административно-бюджетного управления в составе администрации президента США. Все незакрытые программы помощи USAID будут переданы под управление Госдепартамента США.

Ранее USAID возглавлял сам Рубио, в своем тексте он рассказал о том, что ему приходилось совмещать работу сразу на четырех должностях. Руководить ликвидацией агентства Воут будет по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Трамп подписал указ о приостановке помощи иностранным государствам и НКО 20 января, согласно нему любое такое финансирование было временно приостановлено на 90 дней — эта функция находилась в ведении USAID. После этого сам Трамп и чиновники его администрации критиковали деятельность USAID, распространяя информацию о том, что агентство за деньги американских налогоплательщиков якобы финансировало «исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей».

Американские суды пытались приостановить решение Трампа о заморозке программ помощи USAID, но Белый дом проигнорировал эти решения, а в марте Рубио заявил об отмене 83% программ и постепенном переходе оставшихся под управление Госдепартамента. Годовой бюджет ликвидируемого агентства составлял 42,8 миллиарда долларов.

Ученые критиковали решение Трампа о прекращении международной помощи — они заявили, что остановка программ может увеличить число смертей на 14 миллионов к 2030 году. Треть из них, по мнению академического сообщества, придется на детей. Ученые подсчитали, что в период с 2000 по 2021 год финансирование USAID помогло спасти жизни более 90 миллионов человек, из них 30 миллионов были детьми.