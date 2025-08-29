EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

США объявили о закрытии USAID

2 минуты чтения 17:54 | Обновлено: 18:10

Агентство США по международному развитию (USAID), занимавшееся оказанием помощи беднейшим регионам мира и доставкой гуманитарной помощи, находится в процессе ликвидации. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил госсекретарь страны Марко Рубио.

В посте Рубио объявил, что руководить закрытием агентства будет Рассел Воут, занимающий должность директора административно-бюджетного управления в составе администрации президента США. Все незакрытые программы помощи USAID будут переданы под управление Госдепартамента США.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Ранее USAID возглавлял сам Рубио, в своем тексте он рассказал о том, что ему приходилось совмещать работу сразу на четырех должностях. Руководить ликвидацией агентства Воут будет по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Трамп подписал указ о приостановке помощи иностранным государствам и НКО 20 января, согласно нему любое такое финансирование было временно приостановлено на 90 дней — эта функция находилась в ведении USAID. После этого сам Трамп и чиновники его администрации критиковали деятельность USAID, распространяя информацию о том, что агентство за деньги американских налогоплательщиков якобы финансировало «исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей».

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Американские суды пытались приостановить решение Трампа о заморозке программ помощи USAID, но Белый дом проигнорировал эти решения, а в марте Рубио заявил об отмене 83% программ и постепенном переходе оставшихся под управление Госдепартамента. Годовой бюджет ликвидируемого агентства составлял 42,8 миллиарда долларов.

Ученые критиковали решение Трампа о прекращении международной помощи — они заявили, что остановка программ может увеличить число смертей на 14 миллионов к 2030 году. Треть из них, по мнению академического сообщества, придется на детей. Ученые подсчитали, что в период с 2000 по 2021 год финансирование USAID помогло спасти жизни более 90 миллионов человек, из них 30 миллионов были детьми.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы