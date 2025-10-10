У сотен россиян осталось три дня до депортации из Латвии

Латвия обязала покинуть страну 841 гражданина России до 13 октября из-за несоблюдения новых миграционных правил, сообщает Politico. Согласно поправкам к Закону об иммиграции, введенным после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, граждане РФ, которые хотят остаться в Латвии, должны знать латышский язык на уровне A2 и пройти обязательную проверку безопасности и биографических данных.

Из примерно 30 тысяч граждан России большинство смогли сдать латышский язык и пройти проверку, однако около 2600 человек добровольно покинули Латвию, а 841 россиянин не подал все необходимые документы в срок.

Сдать экзамен по латышскому россияне должны были до 1 сентября 2023 года, но к этому моменту успели подтвердить знание языка только 46% россиян, и власти Латвии передвинули этот срок на 1 сентября этого года. Проверку биографических данных было необходимо пройти до 30 июня.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке отметила, что с 13 октября пребывание 841 гражданина России в Латвии будет незаконным. Она предупредила, что их доступ к социальным услугам будет закрыт, а в случае несоблюдения требований властей их принудительно депортирует Государственная пограничная охрана.

Глава миграционного управления Майра Розе заявила, что не все граждане России знают о новых правилах. «Только когда им перестают платить пенсию, они понимают, что что-то не так. Тогда они звонят: “Почему мне не платят пенсию?”» — рассказала чиновница.

В начале сентября латвийские СМИ сообщили, что из страны уже были депортированы 10 россиян. В таких случаях гражданам России разрешают собрать свои вещи, а потом передают их российской стороне через сухопутную границу или позволяют вылететь.