Мир

Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию

2 минуты чтения 20:49

Власти Латвии потребовали от 841 россиянина покинуть страну до 13 октября из-за несданного экзамена по латышскому, сообщила глава миграционного управления Латвии Майра Розе в эфире местного телеканала LTV.

По словам Розе, управление уже разослало официальные требования россиянам. Требование покинуть страну связано с введенным в 2022 году правилом, согласно которому россияне обязаны подтвердить знание латышского языка на уровне не ниже A2.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Латвийские власти ужесточили правила пребывания в стране для граждан России после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Согласно введенным тогда требованиям продление документов, позволяющих постоянно находиться на территории страны, стало возможным только в случае сдачи языкового экзамена до 1 сентября 2023 года.

За отведенное время, как отмечает «Новая газета», экзамен смогли сдать 46% участвовавших. Остальным россиянам срок, в который было необходимо подтвердить свое знание языка, продлили до 1 сентября 2025 года. 841 россиянин не подал требуемые документы в срок.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Руководитель отдела проверки знаний государственного языка государственного агентства развития образования Латвии Анта Лазарева рассказала LTV, что процент россиян, успешно сдавших экзамен на знание латышского языка, остается невысоким. По ее словам, из 700 человек, записавшихся на экзамен в 2025 году, подтвердили владение языком лишь 30%.

Сейчас в «первой группе россиян», которые не сдали экзамен или не подали документы, около 60 человек — они находится на разных стадиях процесса депортации. Уже депортированы из Латвии 10 человек. Журналисты пишут, что в таких случаях россиянам разрешают собрать свои вещи — их передают России через государственную границу или самолетом по согласованию с Москвой.

