EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщина пыталась вылечить боль в пояснице поеданием живых лягушек

2 минуты чтения 19:26

Жительница Китая попала в больницу после того, как попыталась вылечить боль в пояснице с помощью лягушек. Она проглотила восемь штук живьем, пишет South China Morning Post.

По информации издания, 82-летняя женщина по фамилии Чжан долгое время страдала от болей, вызванной межпозвоночной грыжей. От знакомых она услышала о народном способе лечения и решила его испытать.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Чжан попросила членов семьи поймать для нее лягушек, но причину не объяснила. В первый день она съела трех, и на следующих день еще пятерых. Все они были размером меньше ладони, уточняет SCMP. После этого у пенсионерки начались резкие боли в животе. По словам ее сына, боль была настолько сильной, что женщина не могла ходить. Чжан госпитализировали.

В больнице у нее выявили паразитарную инфекцию и повреждения пищеварительной системы. «Лягушки повредили пищеварительную систему пациентки и привело к появлению в ее организме некоторых паразитов, включая спарганум», — сказал один из врачей. Состояние женщины стабилизировалось после курса лечения, и ее отпустили домой.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Ранее в среду СМИ писали о британце, который съел три килограмма мармелада со вкусом колы и попал в реанимацию. По словам мужчины, однажды вечером ему «безумно захотелось колы», но идти в магазин он поленился и заказал на Amazon огромный пакет мармеладных бутылочек Haribo. Он ел их три дня подряд и, как отмечают журналисты, получил с ними 10,5 тысяч калорий. На следующий день у него начались сильные боли и спазмы в животе — мужчина решил обратиться к врачу. Его состояние быстро ухудшалось. Дожидаясь приема, он был вынужден лежать на полу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования