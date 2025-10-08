Женщина пыталась вылечить боль в пояснице поеданием живых лягушек

Жительница Китая попала в больницу после того, как попыталась вылечить боль в пояснице с помощью лягушек. Она проглотила восемь штук живьем, пишет South China Morning Post.

По информации издания, 82-летняя женщина по фамилии Чжан долгое время страдала от болей, вызванной межпозвоночной грыжей. От знакомых она услышала о народном способе лечения и решила его испытать.

Чжан попросила членов семьи поймать для нее лягушек, но причину не объяснила. В первый день она съела трех, и на следующих день еще пятерых. Все они были размером меньше ладони, уточняет SCMP. После этого у пенсионерки начались резкие боли в животе. По словам ее сына, боль была настолько сильной, что женщина не могла ходить. Чжан госпитализировали.

В больнице у нее выявили паразитарную инфекцию и повреждения пищеварительной системы. «Лягушки повредили пищеварительную систему пациентки и привело к появлению в ее организме некоторых паразитов, включая спарганум», — сказал один из врачей. Состояние женщины стабилизировалось после курса лечения, и ее отпустили домой.

Ранее в среду СМИ писали о британце, который съел три килограмма мармелада со вкусом колы и попал в реанимацию. По словам мужчины, однажды вечером ему «безумно захотелось колы», но идти в магазин он поленился и заказал на Amazon огромный пакет мармеладных бутылочек Haribo. Он ел их три дня подряд и, как отмечают журналисты, получил с ними 10,5 тысяч калорий. На следующий день у него начались сильные боли и спазмы в животе — мужчина решил обратиться к врачу. Его состояние быстро ухудшалось. Дожидаясь приема, он был вынужден лежать на полу.