Мужчина объелся мармеладом и оказался в реанимации

Житель Англии Натан Риммингтон оказался в больнице после того, как съел три килограмма мармелада Haribo со вкусом колы за три дня. У него диагностировали дивертикулит, сообщают Manchester Evening News и Oddity Central.

Мужчина рассказал, что однажды вечером «безумно захотел» колы, но у него не было времени идти в магазин. Вместо этого он зашел на Amazon и увидел там пакет Haribo весом в три килограмма всего за 18 фунтов (около 24 долларов). «Я не сладкоежка, просто мне понравились бутылки Haribo», — рассказал о своем выборе Риммингтон.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

Затем он съел всю пачку за три вечера после ужинов, употребив таким образом почти 10,5 тысячи калорий, отмечают журналисты. На следующий день у него начались спазмы в животе — мужчина не мог встать с кровати и решил пойти к врачу. К тому моменту его состояние ухудшилось настолько, что ему пришлось ждать очереди на прием, лежа на полу.

Врачи предположили, что у Риммингтона тяжелое пищевое отравление, но после обнаружили в его организме высокое содержание желатина. Следующие шесть дней он провел под капельницами в реанимации, врачам удалось снизить его высокую температуру и «запредельное» давление. В этот период ему также полностью запретили принимать пищу.

Остров людоедов Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть Общество 16 минут чтения

С тех пор Риммингтон больше не выпил ни одной бутылки колы — он пожаловался на похожие на посттравматическое расстройство симптомы, которые возникают у него при виде этого напитка. Мужчина не может купить колу, поскольку вспоминает проведенное в реанимации время. Его друзья при этом не забыли произошедший инцидент — однажды они подарили Риммингтону еще один трехкилограммовый пакет с мармеладом на день рождения.