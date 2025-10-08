EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина объелся мармеладом и оказался в реанимации

2 минуты чтения 12:10 | Обновлено: 12:57
Мужчина объелся мармеладом и оказался в реанимации

Житель Англии Натан Риммингтон оказался в больнице после того, как съел три килограмма мармелада Haribo со вкусом колы за три дня. У него диагностировали дивертикулит, сообщают Manchester Evening News и Oddity Central.

Мужчина рассказал, что однажды вечером «безумно захотел» колы, но у него не было времени идти в магазин. Вместо этого он зашел на Amazon и увидел там пакет Haribo весом в три килограмма всего за 18 фунтов (около 24 долларов). «Я не сладкоежка, просто мне понравились бутылки Haribo», — рассказал о своем выборе Риммингтон.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

Затем он съел всю пачку за три вечера после ужинов, употребив таким образом почти 10,5 тысячи калорий, отмечают журналисты. На следующий день у него начались спазмы в животе — мужчина не мог встать с кровати и решил пойти к врачу. К тому моменту его состояние ухудшилось настолько, что ему пришлось ждать очереди на прием, лежа на полу.

Врачи предположили, что у Риммингтона тяжелое пищевое отравление, но после обнаружили в его организме высокое содержание желатина. Следующие шесть дней он провел под капельницами в реанимации, врачам удалось снизить его высокую температуру и «запредельное» давление. В этот период ему также полностью запретили принимать пищу.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

С тех пор Риммингтон больше не выпил ни одной бутылки колы — он пожаловался на похожие на посттравматическое расстройство симптомы, которые возникают у него при виде этого напитка. Мужчина не может купить колу, поскольку вспоминает проведенное в реанимации время. Его друзья при этом не забыли произошедший инцидент — однажды они подарили Риммингтону еще один трехкилограммовый пакет с мармеладом на день рождения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Kennedy News and Media

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял