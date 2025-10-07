Золотой небоскреб решили построить в Сербии

В Белграде появится футуристичный небоскреб с золотыми фасадами. Это новый проект архитектурного бюро Zaha Hadid в соавторстве с сербскими коллегами из Bureau Cube Partners, пишет Archdaily.com.

По информации издания, 35-этажная башня под названием Alta Tower задумана как новый многофункциональный центр сербской столицы. В ней разместятся штаб-квартира сербского банка Alta, офисы, жилые апартаменты, рестораны и магазины. В нижней части комплекса предусмотрены офисные и коммерческие помещения, а на верхних этажах — квартиры с видом на старый Белград и долину Дуная.

Сообщается, что небоскреб построят в районе Новый Белград, рядом с торговым центром Merkator и недалеко от парка «Ушче», расположенного в месте слияния рек Савы и Дуная. Проект, как отмечают СМИ, победил в международном архитектурном конкурсе, но сроки начала строительства и завершения работ пока не называются.

Архитекторы отмечают, что проект учитывает климат Белграда и принципы устойчивого строительства. В башне предусмотрена естественная вентиляция, а вертикальные жалюзи на фасадах снижают нагрев и регулируют освещенность помещений. При строительстве планируется использовать местные материалы и модульные технологии, чтобы сократить расходы и снизить воздействие на окружающую среду, пишет Archdaily.com.

По информации издания, Alta Tower станет вторым крупным проектом бюро Zaha Hadid Architects в Сербии. Ранее архитекторы вместе с Bureau Cube Partners выиграли международный конкурс на строительство нового музея Николы Теслы в Белграде.

