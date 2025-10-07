EN
Мир

Золотой небоскреб решили построить в Сербии

2 минуты чтения 20:59 7 октября

В Белграде появится футуристичный небоскреб с золотыми фасадами. Это новый проект архитектурного бюро Zaha Hadid в соавторстве с сербскими коллегами из Bureau Cube Partners, пишет Archdaily.com.

По информации издания, 35-этажная башня под названием Alta Tower задумана как новый многофункциональный центр сербской столицы. В ней разместятся штаб-квартира сербского банка Alta, офисы, жилые апартаменты, рестораны и магазины. В нижней части комплекса предусмотрены офисные и коммерческие помещения, а на верхних этажах — квартиры с видом на старый Белград и долину Дуная.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Сообщается, что небоскреб построят в районе Новый Белград, рядом с торговым центром Merkator и недалеко от парка «Ушче», расположенного в месте слияния рек Савы и Дуная. Проект, как отмечают СМИ, победил в международном архитектурном конкурсе, но сроки начала строительства и завершения работ пока не называются.

Архитекторы отмечают, что проект учитывает климат Белграда и принципы устойчивого строительства. В башне предусмотрена естественная вентиляция, а вертикальные жалюзи на фасадах снижают нагрев и регулируют освещенность помещений. При строительстве планируется использовать местные материалы и модульные технологии, чтобы сократить расходы и снизить воздействие на окружающую среду, пишет Archdaily.com.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

По информации издания, Alta Tower станет вторым крупным проектом бюро Zaha Hadid Architects в Сербии. Ранее архитекторы вместе с Bureau Cube Partners выиграли международный конкурс на строительство нового музея Николы Теслы в Белграде.

Ранее стало известно, что в ноябре этого года в Дубае откроется самый высокий в мире отель высотой 377 метров. На 76-м этаже разместится самый высокий в мире панорамный бассейн с баром и видами на остров Пальма Джумейра, Персидский залив и панораму города.

