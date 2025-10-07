«Вечные химикаты» нашли в крови чиновников ЕС

В крови высокопоставленных чиновников Европейского союза нашли так называемые «вечные химикаты». Об этом сообщила некоммерческая организация ChemSec, которая провела соответствующее исследование.

В нем приняли участие 24 чиновника из 19 стран-членов ЕС, включая еврокомиссара по окружающей среде Джессику Розуолл и директора по транспорту, энергетике, окружающей среде и образованию в генеральном секретариате Евросовета Петера Яворчика. Как отметили в ChemSec, у половины участников исследования концентрация «вечных химикатов» в крови превысила порог, который считается опасным для здоровья.

«Вечными химикатами» называют перфторалкильные и полифторалкильные соединения (PFAS, или ПФАС), поскольку до сих пор не существует эффективного и естественного способа их разрушения после попадания в окружающую среду. Попадание ПФАС в человеческий организм увеличивает риск развития онкологических заболеваний, язвенного колита, заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, а также гипертонии.

Известно, что ПФАС содержатся в антипригарных покрытиях кухонной утвари, пищевых упаковках, непромокаемой одежде и множестве других повседневных товаров, включая туалетную бумагу.

В июле американские исследователи сообщили, что обнаружили ПФАС в «чрезвычайно высоких концентрациях» в многоразовых прокладках и трусах для месячных. При этом ученые подчеркнули, что это является угрозой не только для тех, кто пользуется предметами женской гигиены, так как эти товары в конечном итоге оказываются на свалках, а ПФАС из них попадает в окружающую среду.

В том же месяце власти Франции предупредили жителей 11 коммун кантона Сен-Луи об обнаружении ПФАС в водопроводной воде. Как сообщалось, источником загрязнения стала токсичная пена для тушения пожаров, которую более 50 лет использовали для борьбы с огнем во французско-швейцарском аэропорту Базель — Мюлуз — Фрайбург.