EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

«Вечные химикаты» нашли в крови чиновников ЕС

2 минуты чтения 15:50

В крови высокопоставленных чиновников Европейского союза нашли так называемые «вечные химикаты». Об этом сообщила некоммерческая организация ChemSec, которая провела соответствующее исследование. 

В нем приняли участие 24 чиновника из 19 стран-членов ЕС, включая еврокомиссара по окружающей среде Джессику Розуолл и директора по транспорту, энергетике, окружающей среде и образованию в генеральном секретариате Евросовета Петера Яворчика. Как отметили в ChemSec, у половины участников исследования концентрация «вечных химикатов» в крови превысила порог, который считается опасным для здоровья.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

«Вечными химикатами» называют перфторалкильные и полифторалкильные соединения (PFAS, или ПФАС), поскольку до сих пор не существует эффективного и естественного способа их разрушения после попадания в окружающую среду. Попадание ПФАС в человеческий организм увеличивает риск развития онкологических заболеваний, язвенного колита, заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, а также гипертонии.

Известно, что ПФАС содержатся в антипригарных покрытиях кухонной утвари, пищевых упаковках, непромокаемой одежде и множестве других повседневных товаров, включая туалетную бумагу.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

В июле американские исследователи сообщили, что обнаружили ПФАС в «чрезвычайно высоких концентрациях» в многоразовых прокладках и трусах для месячных. При этом ученые подчеркнули, что это является угрозой не только для тех, кто пользуется предметами женской гигиены, так как эти товары в конечном итоге оказываются на свалках, а ПФАС из них попадает в окружающую среду.

В том же месяце власти Франции предупредили жителей 11 коммун кантона Сен-Луи об обнаружении ПФАС в водопроводной воде. Как сообщалось, источником загрязнения стала токсичная пена для тушения пожаров, которую более 50 лет использовали для борьбы с огнем во французско-швейцарском аэропорту Базель — Мюлуз — Фрайбург. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял