СМИ: тысячам европейцев могут запретить пить водопроводную воду

Французские власти предупредили жителей 11 коммун кантона Сен-Луи об опасности использования водопроводной воды, сообщает The Guardian. Эксперты выяснили, что вода в регионе была загрязнена «вечными химикатами», которые выделяла токсичная пена для пожаротушения, использовавшаяся более 50 лет во французско-швейцарском аэропорту Базель — Мюлуз — Фрайбург.

«Вечными химикатами» называют ПФАС — группу из нескольких тысяч фторорганических соединений, которые используются при производстве водонепроницаемых курток, антипригарной посуды, упаковки продуктов питания, электроники и средств пожаротушения. Эти вещества связаны с раком, иммунодефицитами и репродуктивными нарушениями, при этом они могут сохраняться в окружающей среде на протяжении столетий.

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The Guardian сообщает, что после рассылки писем о заражении воды жители Сен-Луи начали активно покупать бутилированную воду. Сотрудник местного супермаркета Leclerc Клемент Люак рассказал, что до запрета на употребление водопроводной воды он выставлял около 63 паллет с бутылками в неделю, а теперь — более 120.

Глава «Ассоциации защиты интересов жителей, проживающих вблизи аэропорта Базель-Мюлуз» Бруно Волленшнайдер сообщил, что организовал тестирование 10 жителей Сен-Луи на уровень ПФАС в крови, так как местные власти не организовали никаких обследований. У одного из жителей было 22 микрограмма «вечных химикатов» на литр крови, а средний показатель составил 14,9 мкг/л. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов считает, что при концентрации более 6,9 мкг/л возможны долгосрочные неблагоприятные последствия для здоровья.

Жительница Сен-Луи Северин Местр, которая раньше занималась клиническими испытаниями лекарств, предположила, что подобные запреты будут распространяться по Европе. «В настоящее время мы говорим о пиках здесь и там… [Но химикаты] будут повсюду во Франции. То же самое будет в Германии, Швейцарии, Великобритании и везде», — заявила Местр.

Издание отмечает, что сейчас в Европе нет ограничений на содержание ПФАС в питьевой воде, но с января следующего года разрешенным пределом будет 0,1 микрограмма на литр. Согласно карте загрязнения «вечными химикатами», которую составляет Французский национальный центр научных исследований, по всей Европе есть 2300 участков, где в воде, почве или в живых организмах превышен допустимый порог содержания ПФАС. Всего в Европе ученые нашли 23 тысячи мест, загрязненных «вечными химикатами».

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По данным брокера на рынке жилищно-коммунальных услуг Selectra, в 34 французских коммунах содержание ПФАС превышает предел в 0,1 мкг/л. В регионе Овернь — Рона — Альпы опасный уровень ПФАС был обнаружен в 50 городах с общим населением около 166 тысяч человек.

В 2020 году издание Politico сообщило, что в итальянском регионе Венето более 350 тысяч жителей пострадали из-за заражения воды ПФАС, которые выделял химический завод Miteni, работавший с 1964 по 2018 год.

Исследование 2025 года показало, что около девяти тысяч жителей Антверпена в Бельгии, чьи дома находятся в радиусе пяти километров от завода 3M, имеют повышенный уровень ПФАС в крови.

Европейская организация Pesticide Action Network в декабре объявила, что обнаружила трифторуксусную кислоту (TFA), одну из разновидностей ПФАС, в минеральной воде в европейских странах. Эксперты обнаружили опасное соединение в 10 из 19 образцов. В одном из образцов, взятых в Бельгии, уровень TFA оказался в 32 раза выше предельно допустимого.