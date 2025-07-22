В многоразовых прокладках и трусах для месячных нашли токсичные химикаты

Американские ученые выяснили, что во многоразовых прокладках и трусах для месячных содержатся «чрезвычайно высокие» уровни токсичных химических веществ, называемых ПФАС и известных также как «вечные химикаты», поскольку они не разлагаются полностью в окружающей среде. Об этом сообщает CNN.

«Независимо от того, пользуемся мы средствами женской гигиены или нет, мы все подвергаемся воздействию [химикатов]. В США все в конечном итоге попадает на свалки, и со временем эти вечные химикаты просачиваются в нашу питьевую воду, воду для полива и продукты питания», — рассказал Грэм Пизли, профессор физики, химии и биохимии в Университете Нотр-Дам в Индиане.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным Общество 6 минут чтения

В ходе эксперимента исследователи проанализировали 43 пары менструального белья, восемь многоразовых прокладок, четыре менструальные чаши, три пары многоразовых трусов и одну многоразовую прокладку для женщин, страдающих недержанием мочи, — всего 59 товаров. В отдельной части исследования также рассматривались тампоны.

«В нашем исследовании мы не указывали названия производителей, однако большинство из них были из США. Мы также рассмотрели несколько образцов из Южной Америки, пару из Австралии и пару из Европы. Хотя количество образцов невелико, мы считаем, что это была репрезентативная картина», — подчеркнул Пизли.

Бывший избивал меня во время беременности Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись Общество 9 минут чтения

По словам ученых, в 33% менструального белья и в 25% многоразовых прокладок производители добавляли ПФАС намеренно, вероятно, чтобы предотвратить протекания. Кроме того, многие материалы для многоразовых гигиенических средств закупаются у сторонних поставщиков в других странах, которые могут быть менее осведомлены о вреде ПФАС.

«Казалось, что это происходило хаотично — иногда они помещали ПФАС во внутренний слой материала, иногда снаружи, иногда между слоями, и все это говорит о том, что они понятия не имели, что делают», — добавил Пизли.

При этом ученые отметили, что они до пока не знают, насколько вредны ПФАС для человеческого организма. В исследовании сказано, что его авторам удалось измерить так называемый «нейтральный» тип ПФАС. Обычно ученые исследуют уровни ионных ПФАС, которые имеют положительный или отрицательный заряд, и из-за этого их легче выявить.