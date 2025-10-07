Мать была готова перерезать горло ребенку из-за угрозы попадания в плен к ХАМАСу

Жительница израильского кибуца Нахаль-Оз Мария Баллах в 2023 году вместе с супругом и полугодовалой дочерью пережила нападение палестинской группировки ХАМАС. В интервью телеканалу «Дождь» она рассказала, что из-за угрозы попасть в плен боевиков, она была готова перерезать горло своему ребенку.

По ее словам, утром 7 октября 2023 года начался массированный обстрел территории Израиля из сектора Газа. Баллах вместе с семьей укрылась в мамаде — защищенной комнате с укрепленными стенами и железной дверью. За окном, как утверждает женщина, были видны взрывы.

Баллах рассказала, что боевики ворвались в дом, но не смогли вскрыть дверь в мамад — им помешала тяжелая железная щеколда. Семья смогла избежать захвата в плен, оставшись внутри комнаты.

«Террористы зашли в 11, они ушли из нашего дома в 12:05. Мы стояли на ногах весь этот час. Я держала в руках ребенка и нож. Мой муж был передо мной с топором и готовился нанести удар. Когда террористы дергали дверь, я помню эту мысль, что, возможно, мне стоит перерезать горло своему ребенку, чтобы он не достался им. Я знала, что если он им достанется, будет гораздо хуже. Лучше быстрая смерть, чем террористы», — вспоминает женщина.

На тот момент ее дочери было шесть месяцев и две недели. «И она на тот момент вела себя абсолютно тихо. То есть я говорю о полугодовалом ребенке, который не проронил ни звука», — поделилась Баллах.

7 октября в Израиле прошли памятные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине нападения группировки ХАМАС, в результате которого были убиты более 1200 человек, еще свыше 250 — взяты в заложники, пишет Би-би-си. Сообщается, что сегодня утром сотни людей собрались на месте музыкального фестиваля Supernova, ставшего одной из первых целей атаки. Фестиваль проходил всего в пяти километрах от границы с сектором Газа, рядом с кибуцем Реим.

В этот же день, два года назад, боевики группировки ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль — с воздуха и с земли. Около 6:30 утра был зафиксирован массированный ракетный обстрел: по данным израильской армии, с территории Газы было выпущено более 2200 ракет. Одновременно тысячи боевиков прорвали пограничное ограждение и ворвались в приграничные населенные пункты.