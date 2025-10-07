EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мать была готова перерезать горло ребенку из-за угрозы попадания в плен к ХАМАСу

2 минуты чтения 20:43 7 октября

Жительница израильского кибуца Нахаль-Оз Мария Баллах в 2023 году вместе с супругом и полугодовалой дочерью пережила нападение палестинской группировки ХАМАС. В интервью телеканалу «Дождь» она рассказала, что из-за угрозы попасть в плен боевиков, она была готова перерезать горло своему ребенку.

По ее словам, утром 7 октября 2023 года начался массированный обстрел территории Израиля из сектора Газа. Баллах вместе с семьей укрылась в мамаде — защищенной комнате с укрепленными стенами и железной дверью. За окном, как утверждает женщина, были видны взрывы.

Баллах рассказала, что боевики ворвались в дом, но не смогли вскрыть дверь в мамад — им помешала тяжелая железная щеколда. Семья смогла избежать захвата в плен, оставшись внутри комнаты. 

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

«Террористы зашли в 11, они ушли из нашего дома в 12:05. Мы стояли на ногах весь этот час. Я держала в руках ребенка и нож. Мой муж был передо мной с топором и готовился нанести удар. Когда террористы дергали дверь, я помню эту мысль, что, возможно, мне стоит перерезать горло своему ребенку, чтобы он не достался им. Я знала, что если он им достанется, будет гораздо хуже. Лучше быстрая смерть, чем террористы», — вспоминает женщина.

На тот момент ее дочери было шесть месяцев и две недели. «И она на тот момент вела себя абсолютно тихо. То есть я говорю о полугодовалом ребенке, который не проронил ни звука», — поделилась Баллах.

7 октября в Израиле прошли памятные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине нападения группировки ХАМАС, в результате которого были убиты более 1200 человек, еще свыше 250 — взяты в заложники, пишет Би-би-си. Сообщается, что сегодня утром сотни людей собрались на месте музыкального фестиваля Supernova, ставшего одной из первых целей атаки. Фестиваль проходил всего в пяти километрах от границы с сектором Газа, рядом с кибуцем Реим.

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

В этот же день, два года назад, боевики группировки ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль — с воздуха и с земли. Около 6:30 утра был зафиксирован массированный ракетный обстрел: по данным израильской армии, с территории Газы было выпущено более 2200 ракет. Одновременно тысячи боевиков прорвали пограничное ограждение и ворвались в приграничные населенные пункты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял