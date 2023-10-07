Тысячи ракет и десятки террористов — ХАМАС напал на Израиль

Рано утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль с воздуха и на земле. Около 6:30 утра начался массированный ракетный обстрел израильских городов из сектора Газа. Израильская армия сообщила о 2200 выпущенных по территории страны ракетах.

Известно о нескольких попаданиях в жилые и административные здания в городах на юге страны, в частности, Ашкелоне и Беэр-Шеве. По данным властей, в Гедероте в результате прямого попадания ракеты в здание местной администрации погибла 60-летняя женщина. Израильская больница «Сорока» сообщает о 80 раненых различной степени тяжести.

Кроме ракетного обстрела, ХАМАС также атаковал Израиль на земле. В израильской армии (ЦАХАЛ) заявили о проникновении террористов на территорию страны. Местное издание «Кан Новости» сообщает о десятках боевиков ХАМАС в городе Нетинот, расположенном недалеко от сектора Газа. Местные жители публикуют видео перестрелок на улицах города.

Jerusalem Post пишет о гибели главы регионального совета Шаар-ха-Негева в перестрелке с террористами.

В свою очередь, ХАМАС заявил о начале «военной операции» под названием «Шторм Аль-Аксы» на территории Израиля, передает AlJazeera.

«Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле», — заявил один из командиров ХАМАСа Мохаммад Дейф, призвав всех палестинцев «противостоять Израилю». Он также сообщил, что сегодня по Израилю было запущено пять тысяч ракет.

Представители ХАМАСа также утверждают, что им удалось взять в плен одного израильского солдата.

Еще одна террористическая группировка — «Палестинский исламский джихад», по данным Jerusalem Post, заявила, что ее боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

«Сегодня утром террористическая организация ХАМАС совершила серьезную ошибку и начала войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех локациях», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Он подчеркнул, что «государство Израиль выиграет эту войну».

Позже ЦАХАЛ заявил о начале в секторе Газа военной операции «Железные мечи». «Десятки истребителей ВВС сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении армии Израиля.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.