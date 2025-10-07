Латвия сделает платным въезд машин из России

Латвия введет платную электронную очередь на границе с Россией и Беларусью. С 15 октября пересечь границу можно будет только по предварительной записи, говорится на сайте Системы бронирования электронной очереди (ERRS). До этой даты пересекать границу можно в порядке живой очереди.
В пресс-релизе сказано, что регистрация на пересечение границы уже открыта на сайтах www.lvborder.lv и www.lvrobeza.lv. Стоимость бронирования места электронной очереди для одного транспортного средства составляет 9,3 евро.
Отмечается, что нововведения коснутся транспортных средств всех видов в пунктах «Гребнево» и «Терехово» на границе с Россией и «Патерниеки» на границе с Беларусью. Они будут аналогичны тем, что уже действуют в Эстонии и Литве.
В сообщении говорится, что водители смогут выбрать временной интервал продолжительностью в один час. Сделать это можно за 30 дней до предполагаемого пересечения границы. «Регистрация также будет возможна незадолго до прибытия на пункт пересечения границы путем получения ближайшего доступного номера регистрации в очереди, предложенного системой; однако раннее бронирование даст преимущества», — добавили в ERRS.
Также для водителей откроют информационную телефонную службу поддержки, которая будет работать с восьми утра до пяти вечера. По данным латвийского агентства LETA, в первые 12 часов после запуска регистрации места в очереди забронировали 240 человек.
Весной этого года стало известно, что в Латвии захотели закрыть указанные выше погранпереходы для пешеходов и велосипедистов. В прошлом году также сообщалось, что Латвия начала строить оборонительную линию в виде рвов и укреплений на российской и беларусской границах.