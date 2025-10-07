Латвия сделает платным въезд машин из России

Латвия введет платную электронную очередь на границе с Россией и Беларусью. С 15 октября пересечь границу можно будет только по предварительной записи, говорится на сайте Системы бронирования электронной очереди (ERRS). До этой даты пересекать границу можно в порядке живой очереди.

В пресс-релизе сказано, что регистрация на пересечение границы уже открыта на сайтах www.lvborder.lv и www.lvrobeza.lv. Стоимость бронирования места электронной очереди для одного транспортного средства составляет 9,3 евро.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

Отмечается, что нововведения коснутся транспортных средств всех видов в пунктах «Гребнево» и «Терехово» на границе с Россией и «Патерниеки» на границе с Беларусью. Они будут аналогичны тем, что уже действуют в Эстонии и Литве.

В сообщении говорится, что водители смогут выбрать временной интервал продолжительностью в один час. Сделать это можно за 30 дней до предполагаемого пересечения границы. «Регистрация также будет возможна незадолго до прибытия на пункт пересечения границы путем получения ближайшего доступного номера регистрации в очереди, предложенного системой; однако раннее бронирование даст преимущества», — добавили в ERRS.

У меня лопнул глаз от удара мужа Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром Общество 12 минут чтения

Также для водителей откроют информационную телефонную службу поддержки, которая будет работать с восьми утра до пяти вечера. По данным латвийского агентства LETA, в первые 12 часов после запуска регистрации места в очереди забронировали 240 человек.

Весной этого года стало известно, что в Латвии захотели закрыть указанные выше погранпереходы для пешеходов и велосипедистов. В прошлом году также сообщалось, что Латвия начала строить оборонительную линию в виде рвов и укреплений на российской и беларусской границах.