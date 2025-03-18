Латвия закроет погранпереходы на границе с Россией и Беларусью для пешеходов и велосипедистов

Правительство Латвии рассмотрит подготовленный МВД проект решения по закрытию погранпункта «Патерниеки» на границе с Беларусью, а также «Гребнево» и «Терехово» на границе с Россией для велосипедистов и пешеходов. В случае принятия предложения пересекать границу можно будет только на машине. Новые правила могут начать действовать с 19 марта, сообщает Delfi.

Отмечается, что с таким предложением выступила Государственная погранохрана страны. Глава МВД Рихардс Козловскис заявил, что это решение не было спонтанным, поскольку пограничники «уже некоторое время» наблюдали за ситуацией на границах. Козловскис отметил, что проект был согласован почти всеми ведомствами, поэтому, по его мнению, в правительстве не будет проблем с его принятием.

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«Если мы посмотрим на Финляндию, то все пограничные пункты до сих пор закрыты. (…) На границе с Литвой, где до сих пор было гораздо спокойнее, чем в Латвии, также появились потоки [мигрантов] и попытки незаконно пересечь [границу]. Так что, к сожалению, нужно признать, что ничего не изменилось, и мы не сможем сейчас облегчить ситуацию. Надеемся, что не придется принимать еще более жесткие решения», — заявил министр. По его словам, ограничения могут действовать в течение полугода или дольше.

В то же время Delfi отмечает, что переход границы между Латвией и Беларусью пешком и на велосипеде был временно запрещен еще 16 марта. Глава погранохраны Гунтис Пуятс заявил, что это уже принесло результат: в тот день рядом с КПП заметили около 30 человек, преимущественно мужчин в возрасте 20–35 лет. «Они приходят, не знаю, на что они надеются, у них нет ни виз, ни разрешений на проживание. Мы понимаем, что это инструментализация миграции», — добавил Пуятс.

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По данным Delfi, осенью 2023 года Латвия приостановила работу погранпунктов «Виентули» и «Педедзе». В начале 2024 года был также закрыт КПП «Силене» на границе с Беларусью.