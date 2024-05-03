Латвия роет рвы и строит укрепления на границе с Россией и Беларусью 

Латвийские военные начали возводить первую оборонительную линию примерно в километре от российской границы, недалеко от погранпункта Терехово, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

«Здесь мы роем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не смог проехать транспорт в том числе танки», — рассказал порталу инженерный инспектор Национальных вооруженных сил Латвии полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

По его словам, некоторые участки военные планируют укрепить противотанковыми заграждениями — «зубами дракона». При этом Лаздиньш отметил, что минировать территорию пока не планируют. Он подчеркнул, что на такой шаг власти пойдут только в случае военных действий.

План укрепления границ с Россией и Беларусью правительство Латвии утвердило в марте этого года. В течение пяти лет на защитные укрепления, различные препятствия и склады боеприпасов власти страны потратят более 300 миллионов евро.

В конце апреля стало известно, что Латвия формирует новые батальоны вооруженных сил у границы с Беларусью. Как сообщалось, в каждом батальоне будет служить до тысячи солдат. Первое подразделение начнет действовать уже в июне.

Накануне заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявил, что Россия может захватить страны Балтии всего за семь дней. Он отметил, что на ответную реакцию НАТО нужно минимум 10 дней.

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