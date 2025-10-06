«Революции зумеров» перекинулись на новый континент

За последний год массовые протесты представителей поколения Z охватили Марокко, Мадагаскар, Кению и Монголию, Индонезию, Бангладеш и Непал, сообщает агентство Bloomberg. Авторы статьи отмечают, что если в Европе молодежь выражает свое разочарование, выбирая более радикальных политиков, то в Азии и Африке зумеры устраивают массовые демонстрации против стареющих лидеров, бедности и коррупции.

«Отличительной чертой нынешней волны молодёжной мобилизации является конвергенция условий в самых разных политических средах. Молодежь сталкивается с ростом стоимости жизни и слабым созданием рабочих мест, в то время как политическая власть сосредоточена в руках стареющей элиты, у которой мало возможностей для обновления», — заявил руководитель отдела прогнозирования рисков консалтинговой компании Pangea-Risk Билал Бассиуни.

Протесты в марокканском городе Сейл рядом со столицей страны Рабатом связаны с ростом расходов на Чемпионат мира по футболу 2030 года в ущерб здравоохранению и образованию, пишет Bloomberg. Как минимум три демонстранта погибли, более тысячи человек были задержаны.

На Мадагаскаре под влиянием массовых протестов в президент страны Андри Радзуэлина распустил правительство, однако это не остановило демонстрации. 3 октября полиция убила как минимум 22 протестующих.

Ранее газета Financial Times отметила, что за последние три года массовые протесты молодых граждан прошли в четырех азиатских странах: на Шри-Ланке, в Бангладеш, в Индонезии и в Непале. Все эти акции были вызваны недовольством низким уровнем жизни, особенно среди зумеров.

В результате протестов 2022 года на Шри-Ланке ушел в отставку президент страны Готабая Раджапакса, в прошлом году студенты в Бангладеш свергли президента Шейх Хасину. Протесты в Индонезии в августе этого года привели к отмене жилищных льгот для местных депутатов и увольнению министра финансов.

После блокировки 26 социальных сетей, включая Instagram и TikTok, в Непале 8 сентября начались протесты, которые СМИ назвали «революцией зумеров». В результате власть в стране перешла в руки временного правительства во главе с бывшим председателем Верховного суда Сушилой Карки. По данным местной полиции, в результате беспорядков 51 человек погибли, около 1400 были ранены.