«Революции зумеров» вспыхнули в Азии

Непал стал уже четвертой азиатской страной, в которой за последние годы произошли массовые протесты молодых граждан, пишет Financial Times. Все эти страны объединяет большой процент представителей «поколения Z» и недовольство низким уровнем жизни.

По данным ООН, 20% населения Непала составляют граждане в возрасте от 18 до 24 лет, а половина населения страны моложе 25 лет. При этом Всемирный банк подсчитал, что 22,33% молодых непальцев безработные, в то время как общемировой показатель — 13,57%.

В прошлом месяце в Индонезии демонстранты подожгли несколько зданий региональных парламентов и разгромили дома тогдашнего министра финансов Шри Мульяни Индравати и нескольких депутатов. Как минимум десять протестующих погибли.

Поводом для протестов стало решение депутатов назначить самим себе ежемесячное пособие на жилье в размере 3000 долларов. FT отмечает, что эта сумма в десять раз превышает среднюю зарплату в столице Индонезии Джакарте. Чтобы остановить беспорядки, президенту Индонезии Прабово Субианто пришлось отменить льготы для депутатов и уволить министра финансов.

В 2022 году на Шри-Ланке десятки тысяч протестующих, в основном молодежь, захватили президентский дворец в деловой столице Коломбо, президент страны Готабая Раджапакса был вынужден бежать на Мальдивы. Спустя два года главой государства был избран левый политик Анура Кумара Диссанаяке, которого эксперты считали аутсайдером.

В прошлом году студенты Даккского университета в Бангладеш возглавили масштабное восстание и свергли президента Шейх Хасину, которая эвакуировалась в Индию.

В Индонезии доля молодежи составляет 16,01%, на Шри-Ланке — 15,18%, а в Бангладеш это значение примерно совпадает с непальским — 19,27%. В среднем в Азии доля молодежи (15,25%) в полтора раза превышает аналогичный показатель в Европе (10,56%).

Среди этих четырех стран Шри-Ланка находится на первом месте по уровню безработицы среди молодежи — 22,53%. В Индонезии не могут найти работу 13,14% молодых граждан, а в Бангладеш — 11,47%.

Массовые протесты в Непале, которые СМИ назвали «революцией зумеров» начались 8 сентября после того, как власти заблокировали 26 социальных сетей, включая Instagram и TikTok. За несколько недель до запрета на этих площадках начали распространяться видео о богатой жизни детей местной элиты.

По данным полиции Непала, в результате беспорядков погибли 51 человек, около 1400 были ранены. После свержения власти лидеры протеста организовали обсуждение судьбы страны в Discord.

Главой временного правительства Непала была избрана бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, ее кандидатуру зумерам предложил ChatGPT. Чат-бот убедил пользователей, что Сушиле Карки доверяют разные политические группы, и она сможет организовать честные выборы.