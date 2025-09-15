EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

«Революции зумеров» вспыхнули в Азии

2 минуты чтения 21:16

Непал стал уже четвертой азиатской страной, в которой за последние годы произошли массовые протесты молодых граждан, пишет Financial Times. Все эти страны объединяет большой процент представителей «поколения Z» и недовольство низким уровнем жизни.

По данным ООН, 20% населения Непала составляют граждане в возрасте от 18 до 24 лет, а половина населения страны моложе 25 лет. При этом Всемирный банк подсчитал, что 22,33% молодых непальцев безработные, в то время как общемировой показатель — 13,57%.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

В прошлом месяце в Индонезии демонстранты подожгли несколько зданий региональных парламентов и разгромили дома тогдашнего министра финансов Шри Мульяни Индравати и нескольких депутатов. Как минимум десять протестующих погибли.

Поводом для протестов стало решение депутатов назначить самим себе ежемесячное пособие на жилье в размере 3000 долларов. FT отмечает, что эта сумма в десять раз превышает среднюю зарплату в столице Индонезии Джакарте. Чтобы остановить беспорядки, президенту Индонезии Прабово Субианто пришлось отменить льготы для депутатов и уволить министра финансов.

В 2022 году на Шри-Ланке десятки тысяч протестующих, в основном молодежь, захватили президентский дворец в деловой столице Коломбо, президент страны Готабая Раджапакса был вынужден бежать на Мальдивы. Спустя два года главой государства был избран левый политик Анура Кумара Диссанаяке, которого эксперты считали аутсайдером.

В прошлом году студенты Даккского университета в Бангладеш возглавили масштабное восстание и свергли президента Шейх Хасину, которая эвакуировалась в Индию.

В Индонезии доля молодежи составляет 16,01%, на Шри-Ланке — 15,18%, а в Бангладеш это значение примерно совпадает с непальским — 19,27%. В среднем в Азии доля молодежи (15,25%) в полтора раза превышает аналогичный показатель в Европе (10,56%).

Среди этих четырех стран Шри-Ланка находится на первом месте по уровню безработицы среди молодежи — 22,53%. В Индонезии не могут найти работу 13,14% молодых граждан, а в Бангладеш — 11,47%.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Массовые протесты в Непале, которые СМИ назвали «революцией зумеров» начались 8 сентября после того, как власти заблокировали 26 социальных сетей, включая Instagram и TikTok. За несколько недель до запрета на этих площадках начали распространяться видео о богатой жизни детей местной элиты.

По данным полиции Непала, в результате беспорядков погибли 51 человек, около 1400 были ранены. После свержения власти лидеры протеста организовали обсуждение судьбы страны в Discord.

Главой временного правительства Непала была избрана бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, ее кандидатуру зумерам предложил ChatGPT. Чат-бот убедил пользователей, что Сушиле Карки доверяют разные политические группы, и она сможет организовать честные выборы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем