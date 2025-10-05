EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Сотрудникам НАТО запретили шутить над Трампом

2 минуты чтения 16:31

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время первого президентского срока Дональда Трампа он официально ввел табу на шутки в адрес американского политика. Свой поступок экс-глава альянса объясняет в книге «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», отрывок из которой публикует The Guardian. 

По признанию Столтенберга, победа Трампа на выборах в 2016 году стала для него неожиданностью и поводом для беспокойства. Он напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп называл НАТО «устаревшей организацией» и критиковал союзников за низкие военные расходы.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Чтобы сохранить рабочие отношения с новой администрацией, Столтенберг решил установить «нулевую терпимость» к любой иронии в адрес Трампа.

«Не будет никаких закатываний глаз на твиты Трампа или его публичные выступления; никаких насмешек над видео; никаких шуток о гольфе или его манерах. Нулевая терпимость имела решающее значение. Даже небольшая группа подшучивающих может распространиться по всей организации. А если до Вашингтона дойдет, что сотрудники НАТО смеются над Дональдом Трампом, это будет катастрофой», — написал он.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

Воспоминания Столтенберга охватывают период его руководства альянсом с 2014 по 2024 год, включая годы, когда Трамп занимал пост президента США. В книге бывший генсек подробно описывает, как альянс переживал периоды напряженности из-за требований Трампа увеличить оборонные расходы и угрозы выхода США из НАТО.

Ранее СМИ писали, что Нобелевский комитет в Норвегии опасается непредсказуемой реакции Трампа в случае отказа присудить премию мира именно ему. Один из собеседников Bloomberg даже пошутил, что хотел бы уйти на больничный в день объявления лауреата.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял