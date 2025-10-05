Сотрудникам НАТО запретили шутить над Трампом

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время первого президентского срока Дональда Трампа он официально ввел табу на шутки в адрес американского политика. Свой поступок экс-глава альянса объясняет в книге «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», отрывок из которой публикует The Guardian.

По признанию Столтенберга, победа Трампа на выборах в 2016 году стала для него неожиданностью и поводом для беспокойства. Он напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп называл НАТО «устаревшей организацией» и критиковал союзников за низкие военные расходы.

Чтобы сохранить рабочие отношения с новой администрацией, Столтенберг решил установить «нулевую терпимость» к любой иронии в адрес Трампа.

«Не будет никаких закатываний глаз на твиты Трампа или его публичные выступления; никаких насмешек над видео; никаких шуток о гольфе или его манерах. Нулевая терпимость имела решающее значение. Даже небольшая группа подшучивающих может распространиться по всей организации. А если до Вашингтона дойдет, что сотрудники НАТО смеются над Дональдом Трампом, это будет катастрофой», — написал он.

Воспоминания Столтенберга охватывают период его руководства альянсом с 2014 по 2024 год, включая годы, когда Трамп занимал пост президента США. В книге бывший генсек подробно описывает, как альянс переживал периоды напряженности из-за требований Трампа увеличить оборонные расходы и угрозы выхода США из НАТО.

Ранее СМИ писали, что Нобелевский комитет в Норвегии опасается непредсказуемой реакции Трампа в случае отказа присудить премию мира именно ему. Один из собеседников Bloomberg даже пошутил, что хотел бы уйти на больничный в день объявления лауреата.