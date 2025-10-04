СМИ: Нобелевский комитет опасается реакции Трампа на отказ в премии мира

Норвежский Нобелевский комитет обеспокоен возможной реакцией Дональда Трампа в случае отказа присудить премию мира ему. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Один из собеседников издания даже признался, что мечтает уйти на больничный 10 октября, в день объявления победителя.

По словам секретаря Нобелевского комитета Кристиана Берга Харпвикена, прямого давления не было, однако вокруг идут сразу несколько кампаний в пользу Трампа, публичных и закрытых. Харпвикен отметил, что ему известно о случаях, когда в прошлом нанимались PR-агентства для работы со СМИ и людьми, которых считали способными повлиять на комитет.

Подобные эпизоды комитет уже переживал, отмечает Bloomberg. Так, в 2010 году Нобелевскую премию мира присудили китайскому правозащитнику Лю Сяобо, находившемуся в заключении. Власти Китая предупреждали, что это спровоцирует проблемы. После вручения Пекину понадобилось шесть лет, чтобы восстановить дипломатические и торговые связи с Норвегией.

Сейчас давление исходит от Трампа и его команды. В последние недели он стал еще чаще высказываться на эту тему. На прошлой неделе, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира». Он подчеркнул, что ни он, ни США так и не были отмечены за подписание Авраамовых соглашений, которые в 2020 году нормализовали отношения Израиля с рядом арабских стран. А позже, на встрече с военными, президент предположил, что награда уйдет «какому-нибудь парню, который ничего не сделал», и добавил, что отказ станет «большим оскорблением для США».

Трамп утверждает, что с января прекратил не менее шести конфликтов, включая столкновения Индии и Пакистана и бои в Африке. Критики считают эти заявления преувеличенными, однако его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио лоббируют его кандидатуру в Европе. В поддержку высказался и глава Pfizer Альберт Бурла, заявивший, что американская программа Warp Speed по разработке вакцин достойна Нобелевской премии мира.

В Норвегии не исключают тяжелых последствий, если Трамп проиграет. Один из чиновников в разговоре с Bloomberg пошутил, что возьмет больничный в день объявления победителя. Опасения связаны и с торговыми спорами. По информации издания, крупнейший норвежский суверенный фонд недавно отказался от инвестиций в несколько израильских компаний и исключил из портфеля американскую Caterpillar — ее бульдозеры использовались Израилем в Палестине. Это вызвало недовольство в США. Республиканские сенаторы предложили ввести визовые ограничения для руководства фонда и повысить тарифы против Норвегии. Ранее администрация Трампа уже обложила норвежский импорт 15-процентной пошлиной.

На Нобелевскую премию мира 2025 года подано 338 номинаций, включая 94 от организаций. Среди тех, кто выдвигал Трампа, — конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни, сделавшая это дважды за Авраамовы соглашения. Украинский депутат Александр Мережко сначала выдвинул Трампа, а затем попытался отозвать свою заявку. По данным Peace Research Institute Oslo, среди фаворитов на премию — американский Комитет по защите журналистов и суданские волонтеры.